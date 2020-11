Во Владивостоке шедевр Боттичелли будет доступен незрячим и слабовидящим посетителям выставки

Картина "Мадонна делла Лоджиа" будет привезена в Россию впервые

Картина «Мадонна делла Лоджиа» будет привезена в Россию впервые На выставке одного шедевра итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли во Владивостоке и Санкт-Петербурге Сбербанк представит тактильную копию картины «Мадонна делла Лоджиа» и специальный аудиогид. Рельефная копия картины, выполнена по инновационной технологии объемной многослойной печати. Поверхность картины имеет разную фактуру, например, кожа человека гладкая, а одежда шершавая. Все это дает незрячим и слабовидящим посетителям возможность в прямом смысле слова прикоснуться к искусству. Для зрячих посетителей предусмотрены непрозрачные темные очки, чтобы расширить их границы восприятия и дать возможность почувствовать картину через тактильные ощущения. Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка: «Презентацией тактильной копии картины “Мадонна делла Лоджиа” мы продолжаем развивать доступную среду в сфере культуры и делаем это на стыке технологий и искусства. Не так давно, совместно с Пушкинским музеем, у нас прошла выставка для незрячих и слабовидящих «Видеть невидимое» в 15 городах России, мы получили очень положительную реакцию публики. Нас вдохновляет идея быть проводником в мир искусства для всех без исключения. И мы не могли не позаботиться о том, чтобы к гениальному творению Боттичелли, которое прибыло в Россию впервые, смогли прикоснуться все поклонники его таланта». С 3 по 5 сентября полотно «Мадонна делла Лоджиа» из флорентийских Галерей Уффици будет выставлено в отделении Сбербанка в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский. С 8 сентября по 6 ноября картина будет экспонироваться в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке, а с 17 ноября по 16 февраля 2020 года – в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Ранее картина не демонстрировалась на территории России. Сбербанк уделяет большое внимание развитию искусства и сохранению культурных ценностей. Ежегодно банк поддерживает крупнейшие проекты России в сфере искусства. Среди них – временные экспозиции в Третьяковской галерее, Пушкинском музее, Эрмитаже и других музеях, реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581». За последние годы при содействии банка в музеях страны были представлены такие значимые проекты, как «Искусство сохранять», в рамках которого широкой публике был предоставлен бесплатный доступ на выставки, а также инклюзивная экспозиция «Видеть невидимое», помогающая прикоснуться к шедеврам мировой живописи слабовидящим и незрячим. Делать искусство доступным каждому – одна из важнейших задач культурной политики Сбербанка. На фото: Фрагмент картины “Мадонна делла Лоджиа”. Ru.wikipedia.org. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

