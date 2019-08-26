Во Владивостоке шедевр Боттичелли будет доступен незрячим и слабовидящим посетителям выставки

«Презентацией тактильной копии картины “Мадонна делла Лоджиа” мы продолжаем развивать доступную среду в сфере культуры и делаем это на стыке технологий и искусства. Не так давно, совместно с Пушкинским музеем, у нас прошла выставка для незрячих и слабовидящих «Видеть невидимое» в 15 городах России, мы получили очень положительную реакцию публики. Нас вдохновляет идея быть проводником в мир искусства для всех без исключения. И мы не могли не позаботиться о том, чтобы к гениальному творению Боттичелли, которое прибыло в Россию впервые, смогли прикоснуться все поклонники его таланта».