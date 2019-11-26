Во Владивостоке в Морском государственном университете прошел традиционный осенний бал

Под живую оркестровую музыку были исполнены различные виды вальса, кадрили, польки и контрданса. В текущем году мероприятие было посвящено морской тематике, в соответствии с которой залы и парадные были украшены синими драпировками-волнами, золотыми сетями и прочей «водной» атрибутикой. В течение вечера в перерывах между танцами участники и гости бала могли поиграть в тематические настольные игры или отправиться в «морскую» фотозону за необычными снимками на память.