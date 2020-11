Анастасия Орлова: Подготовка лонг-листа премии им. Арсеньева идет полным ходом

Жюри рассматривает порядка 100 заявок, список первых претендентов огласят 30 сентября

Жюри рассматривает порядка 100 заявок, список первых претендентов огласят 30 сентября Подготовка лонг-листа литературной премии им. Арсеньева идет полным ходом. Уже 30 сентября жюри огласит имена авторов, чьи произведения продолжат борьбу за звание лучших в номинациях "Длинная проза", "Короткая проза", "Детская проза". Победитель в любой из номинаций получит 500 тыс. рублей. Всего на соискание жюри поступило порядка 100 произведений, отмечает детский поэт и писатель, член экспертного жюри литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева Анастасия ОРЛОВА. — Премия "Дальний Восток" имени Арсеньева оказалась востребованной. Порядка ста заявок мы получили, и сейчас полным ходом идёт подготовка лонг-листа. Работы очень разные. И реализм, и фантасмагория, и исторические романы. Кто-то прислал публицистику и мемуаристку о родном Дальнем Востоке. Но предпочтение отдаётся художественным текстам. И, конечно, есть произведения для детей. По уровню и мастерству владения языком тексты разные, но выбор есть. В финал пройдут весьма достойные произведения, — рассказала Анастасия Орлова. Шорт-лист Премии будет объявлен 30 ноября, а победителей назовут в декабре в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве". В состав экспертного жюри вошли – прозаик, куратор премии "Национальный бестселлер" Вадим Левенталь; писатель Ольга Погодина-Кузмина; писатель Лев Данилкин; ректор Литературного института им. М. Горького Алексей Варламов; писатель Евгений Водолазкин; детский поэт Анастасия Орлова; детский писатель Юрий Нечипоренко; критик Андрей Рудалев; глава издательства "Рубеж" Александр Колесов; директор музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай; писатель, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов. Напомним, общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнева. Одну из номинаций полпред финансирует лично. Сайт премии — премияарсеньева.рф, новости премии также доступны в Facebook, Instagram @premiyaarsenyeva и Вконтакте. Газета «Золотой Рог», Владивосток Фото: ИА PrimaMedia

