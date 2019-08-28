Анастасия Орлова: Подготовка лонг-листа премии им. Арсеньева идет полным ходом

— Премия "Дальний Восток" имени Арсеньева оказалась востребованной. Порядка ста заявок мы получили, и сейчас полным ходом идёт подготовка лонг-листа. Работы очень разные. И реализм, и фантасмагория, и исторические романы. Кто-то прислал публицистику и мемуаристку о родном Дальнем Востоке. Но предпочтение отдаётся художественным текстам. И, конечно, есть произведения для детей. По уровню и мастерству владения языком тексты разные, но выбор есть. В финал пройдут весьма достойные произведения, — рассказала Анастасия Орлова.