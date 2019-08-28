Анастасия Орлова: Подготовка лонг-листа премии им. Арсеньева идет полным ходом

Анастасия Орлова: Подготовка лонг-листа премии им. Арсеньева идет полным ходом

28 августа 2019, 16:36
Культура
Жюри рассматривает порядка 100 заявок, список первых претендентов огласят 30 сентября

Жюри рассматривает порядка 100 заявок, список первых претендентов огласят 30 сентября

Подготовка лонг-листа литературной премии им. Арсеньева идет полным ходом. Уже 30 сентября жюри огласит имена авторов, чьи произведения продолжат борьбу за звание лучших в номинациях "Длинная проза", "Короткая проза", "Детская проза". Победитель в любой из номинаций получит 500 тыс. рублей.

Всего на соискание жюри поступило порядка 100 произведений, отмечает детский поэт и писатель, член экспертного жюри литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева Анастасия ОРЛОВА.

— Премия "Дальний Восток" имени Арсеньева оказалась востребованной. Порядка ста заявок мы получили, и сейчас полным ходом идёт подготовка лонг-листа. Работы очень разные. И реализм, и фантасмагория, и исторические романы. Кто-то прислал публицистику и мемуаристку о родном Дальнем Востоке. Но предпочтение отдаётся художественным текстам. И, конечно, есть произведения для детей. По уровню и мастерству владения языком тексты разные, но выбор есть. В финал пройдут весьма достойные произведения, — рассказала Анастасия Орлова.

Шорт-лист Премии будет объявлен 30 ноября, а победителей назовут в декабре в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве". В состав экспертного жюри вошли – прозаик, куратор премии "Национальный бестселлер" Вадим Левенталь; писатель Ольга Погодина-Кузмина; писатель Лев Данилкин; ректор Литературного института им. М. Горького Алексей Варламов; писатель Евгений Водолазкин; детский поэт Анастасия Орлова; детский писатель Юрий Нечипоренко; критик Андрей Рудалев; глава издательства "Рубеж" Александр Колесов; директор музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай; писатель, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

Напомним, общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнева. Одну из номинаций полпред финансирует лично.

Сайт премии — премияарсеньева.рф, новости премии также доступны в Facebook, Instagram @premiyaarsenyeva и Вконтакте.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото: ИА PrimaMedia

Stories:
Дальний Восток
премияпремии"Сургут для детей"Детиомбудсмен по защите прав детей«Голос. Дети»пособие на детейизъятие детейУполномоченный по правам детей РФСургутский центр социальной помощи семье и детямдети
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы