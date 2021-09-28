«Лиха беда начало»: Международный Тихоокеанский театральный фестиваль стартовал с аншлага

«Полезно иногда понимать, что происходит в мире в культурном плане, делиться опытом, узнавать новые почерки, стили режиссеров», — разъяснил важность наличия международной составляющей фестиваля народный артист Евгений Миронов.
На протяжении двух недель приморцев и гостей Владивостока ждет насыщенная культурная программа. С 24 сентября по 9 октября на сценах Мариинского театра и Приморской краевой филармонии жители и гости города увидят лучшие театральные постановки творческих коллективов из соседних Японии и Южной Кореи, а также Аргентины, Армении, Грузии, Швейцарии, Испании и, разумеется, России. Кроме того, для заядлых театралов пройдут творческие встречи и лекции. Они будут доступны не только для «творческой богемы», но и для тех, кто только-только приобщился к театральной культуре.
Накануне первого фестивального дня организаторы и участники фестиваля, а также представители приморского правительства собрались на пресс-конференцию, чтобы слегка приподнять кулисы над вопросами организации этого масштабного международного события и ответить на вопросы журналистов.
Международный Тихоокеанский театральный фестиваль впервые проходит во Владивостоке. Его организацией и подготовкой при активной поддержке правительства региона занимается генеральный директор престижного Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, а также народный артист России Евгений Миронов.
Кстати, именно благодаря инициативности Евгения Миронова во Владивостоке появился свой международный театральный фестиваль. Как рассказал Валерий Шадрин, Миронов увлек своей идеей и президента страны Владимира Путина, и губернатора края Олега Кожемяко, и его самого.
Валерий Шадрин напомнил, что в прошлом уже проходила подобная конференция, и фестиваль должен был вот-вот стартовать, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. С тех пор программу пришлось менять дважды.
«В пандемическое время, которое уже всех достало, мы, конечно же, скорректировали нашу программу. Сейчас получается не совсем то, что мы задумывали изначально. Не только страны Тихоокеанского региона, но послушайте, лиха беда начало! Тут появились и Аргентина, и Чили, и Швейцария, фантастические проекты и спектакли…», — приоткрыл немного организационного закулисья Евгений Миронов.
Валерий Шадрин рассказал, что по изначальной задумке фестиваль должен был открывать театр Кабуки. Однако там играют преимущественно возрастные артисты, и в пандемийный период было бы крайне безответственно рисковать их здоровьем.
«Тогда я обратился к своему другу Сатоси Мияги, одному из известнейших режиссеров, который открывал многие фестивали в Авиньоне с огромным успехом, и он согласился сделать новую редакцию Махабхараты специально для вашего города, специально для открытия Тихоокеанского фестиваля», — рассказал организатор.
Также Валерий Шадрин отметил, что в Японии режиссеру Сатоси Мияги и его творческому коллективу очень не рекомендовали из-за пандемии приезжать в Россию. Тем не менее, наши соседи отважились, и именно с их «Махабхарата-Налачаритам» стартуют представления на Приморской сцене Мариинского театра.
Сам Сатоси Мияги отметил, что, получив приглашение, он решил, что просто обязан принять участие в этом фестивале. Ему пришлось преодолеть трудности, чтобы выбраться из Японии в Россию в пандемийное время, но он рад, что справился с этим.
«Какое-то время назад мы все пребывали, как мне кажется, в некоторой иллюзии стирания границ между странами, но эпидемия снова вырастила стены между государствами. Стала нарастать разобщенность. И у меня появилось ощущение, будто многие решили, что они никогда не смогут понять и принять культуру другой страны. И это очень опасная тенденция, потому что следующим шагом сильный заставит молчать слабого. Поэтому в этих условиях нужно обязательно использовать любую возможность, любой шанс поближе познакомиться с другой культурой и понять ее», — заявил японский режиссер.
Также Сатоси Мияги обратил внимание на то, что театральное искусство помогает стереть языковой барьер.
«В театре есть такой чудесный момент, когда стена непонимания из других слов исчезает между теми, кто на сцене, и теми, кто в зале. Где-то в глубине души мы знаем, что не существует преград для понимания людей других культурных традиций. От этого возникает доверие друг к другу», — разъяснил японский режиссер.
Валерий Шадрин похвастал, что организаторам удалось уговорить приехать во Владивосток даже артистов из Аргентины. Они привезут с собой постановку «Конец игры». Для аргентинского режиссера это будет своего рода возвращение. Ведь во Владивостоке Роберт Стуруа успел побывать еще 40 лет назад. Тогда он привез с собой всемирно известный «Кавказский меловой круг».
Отдельно организаторы похвалили культурную активность Владивостока и Приморья в целом. Валерий Шадрин рассказал, что поначалу были опасения, что залы наполнить не удастся, однако приморцы быстро отмели все сомнения. Оказалось, что большая часть билетов куплена еще до начала самого фестиваля. При этом, по словам организатора, ценник не отличается от принятого в Москве: от 300 рублей до 7 тысяч рублей.
Впереди приморцев ждет девять лучших спектаклей от творческих коллективов восьми стран. Народного артиста Евгения Миронова можно будет увидеть на сцене в спектакле «Дядя Ваня» вместе с другими актерами Театра наций, которым и руководит знаменитость. Также Евгений Миронов примет участие в музыкальном спектакле «Медведь» по пьесе русского классика Антона Чехова.
Отметим, данное мероприятие проходит в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры Приморского края» на 2020–2027 годы.