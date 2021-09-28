«Лиха беда начало»: Международный Тихоокеанский театральный фестиваль стартовал с аншлага

«Какое-то время назад мы все пребывали, как мне кажется, в некоторой иллюзии стирания границ между странами, но эпидемия снова вырастила стены между государствами. Стала нарастать разобщенность. И у меня появилось ощущение, будто многие решили, что они никогда не смогут понять и принять культуру другой страны. И это очень опасная тенденция, потому что следующим шагом сильный заставит молчать слабого. Поэтому в этих условиях нужно обязательно использовать любую возможность, любой шанс поближе познакомиться с другой культурой и понять ее», — заявил японский режиссер.