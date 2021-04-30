После капитального ремонта во Владивостоке открылась библиотека № 21

После капитального ремонта во Владивостоке открылась библиотека № 21
После капитального ремонта во Владивостоке открылась библиотека № 21
Сегодня, 14:20КультураФото: vlc.ru
После капитального ремонта библиотека № 21, расположенная на улице Нейбута, 45 вновь готова принять читателей. Посетителей ждут современные комфортные залы и литературные новинки. Открытие библиотеки посетил мэр Владивостока Олег Гуменюк.
Фото:vlc.ru

Библиотека № 21 — самая молодая среди всех муниципальных библиотек Владивостока, в этом году ей исполняется 27 лет. Услугами библиотеки пользуется 2700 читателей, за год из фондов выдается более 50 тысяч различных изданий.

Специалисты отмечают, что капитальные ремонт в учреждении провели впервые, с самого открытия.

«При поддержке правительства Приморского края мы провели большую работу в библиотеке. Здесь сделан хороший ремонт, установлена новая мебель и оборудование. Надеюсь, что такое современное пространство теперь с удовольствием будут посещать еще больше жителей этого района», — сказал Олег Гуменюк.

В рамках проведения капремонта, пространство внутри библиотеки зонировали — установили перегородки, оштукатурили и покрасили стены в пастельные цвета, заменили плитку и сантехнику в туалете, установили натяжной потолок, двери, пластиковые окна и уложили новое напольное покрытие. Также, рабочие заменили электропроводку и освещение, установили кондиционеры, камеры видеонаблюдения и пожарную сигнализацию, обустроили запасный выход для обеспечения дополнительной безопасности посетителей.

«Наша библиотека — единственная в этом районе и, конечно, ремонт стал настоящим подарком для всех ее посетителей. Благодаря такому обновленному пространству мы сможем не только привлечь к нам больше читателей, но и расширить формы работы. Здесь стало возможно проводить различные познавательные мероприятия, творческие встречи, киногостиные, лекции и мастер-классы как для детей, так и для взрослых», — рассказала заведующая библиотекой № 21 Анастасия Баркар.

После ремонта библиотека может похвастаться и новым книжным фондом — более 16 тысяч экземпляров литературы на любой вкус ждет читателей. В учреждении отметили, что появилось много новинок: современная российская и зарубежная художественная литература, включая книги Дмитрия Быкова, Владислава Отрошенко, Бориса Акунина, а также детские книги таких известных издательств, как «Розовый жираф», «Самокат», «Аквилегия», «Белая ворона», «Речь», «Клевер». Обновился и фонд краеведческой литературы.

Библиотека № 21 приглашает в гости всех желающих.

Режим работы: с 11:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00, выходной — понедельник.

Стоит отметить, что МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» объединяет 22 муниципальные библиотеки.

За последние годы ремонтные работы завершились в десяти из них. В 2021 году масштабный капитальный ремонт проходит в Центральной библиотеке им. А. П. Чехова — библиотеку планируют открыть для читателей в конце сентября.

Сюжеты:
Приморский край
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