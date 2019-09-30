Эксклюзивная выставка театральных монет открылась во Владивостоке

Фотографии памятных монет, посвящённых театральному искусству, могут увидеть посетители Приморской сцены Мариинского театра. Фотоэкспозиция Банка России «Магия театра» объединила монеты театральной тематики, выпускавшиеся с начала 90-х годов по настоящее время. Акция приурочена к году театра в России и продлится до 8 октября, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.