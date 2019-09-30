Во Владивостоке грандиозное событие пройдет под девизом "Такого еще никогда не было"

Еще один концерт из фестивальной программы называется «Музыка Вселенной», его дает выдающийся импровизатор-пианист Idaki Shin (Япония), который уже 40 лет играет музыку, посланную ему из Вселенной. Каждый раз это новый и неожиданный концерт. Как рассказали о музыканте в Приморской филармонии, он снискал себе поклонников в различных странах и городах мира, во Владивостоке выступит впервые. Интересно, что на предстоящий концерт из Страны Восходящего Солнца приедут почти 200 его почитателей. Услышать музыкальные послания Вселенной есть возможность и у приморского зрителя, концерт состоится 10 октября.