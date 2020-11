Во Владивостоке грандиозное событие пройдет под девизом "Такого еще никогда не было"

Юбилейный концерт Приморской краевой филармонии пройдет во Владивостоке 4 октября

Юбилейный концерт Приморской краевой филармонии пройдет во Владивостоке 4 октября Свое 80-летие коллектив Приморской краевой филармонии отметит юбилейным концертом, который в стиле музыкального капустника и назвали – «Внимание! Не Моцарт!». Хотя, как приоткрыли организаторы на пресс-конференции, посвященной началу уже 81-го филармонического сезона, музыка Моцарта, конечно же, будет звучать, как и многих других выдающихся композиторов. В этот день на сцену выйдет Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя, Заслуженного артиста РФ Анатолия СМИРНОВА, а также практически весь творческий коллектив филармонии. Яркая музыка, шутки, необычные режиссерские ходы и сюрпризы, практически гарантируют зрителю хорошее настроение. «Мы расскажем о жизни музыкантов, раскроем секреты закулисья, исполним самые любимые и известные произведения от классики до современности», сообщили организаторы. Юбилейный концерт пройдет под знаком – такого еще никогда не было, впрочем, как и многие другие мероприятия предстоящего сезона. Новые программы готовит эстрадный оркестры филармонии под управлением Дмитрия БУРЕНКО. У этого коллектива сформировался широкий круг почитателей и практически каждый его концерт в последнее время проходит с аншлагом. Предстоящий концертный сезон, по словам художественного руководителя филармонии, Заслуженного работника культуры РФ Татьяны СЕРГЕЕВОЙ, будет интересен выступлениями интересных музыкантов и выдающихся исполнителей. Этому способствует серьезная фестивальная детальность филармонии. Так, широко известен наш Международный джазовый фестиваль, который пройдет в ноябре уже в 16-й раз. Фестивальную программу украсят квартет Вадима ЭЙЛЕНКРИГА, Chanda RULE и трио Олега БУТМАНА, корейская джазовая певица Woong SAN. При ставшей уже традиционной поддержке Альянс Франсез Владивосток на фестиваль приезжает Джеки Террассон (Франция), один из популярнейших джазовых пианистов, чьи импровизации всегда чрезвычайно изобретательны и уникальны. Закрывает джазовый фестиваль Эстрадный оркестр Приморской филармонии и американская певица Сай СМИТ, давно укрепившая свое место в мире Underground Jazz & Soul, ее называют самой известной артисткой в этом музыкальном жанре. Все эти музыкальные встречи состоятся в ноябре, но уже в ближайшие дни во Владивостоке открывается еще один фестиваль, активно набирающий популярность и любовь публики. Речь о Фестивале культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который, по словам организаторов проекта, стал результатом многолетнего культурного диалога и продолжил развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР. Фестиваль проходит в октябре в залах Приморской филармонии. На этот раз в проекте принимают участие музыканты из Китая, Южной Кореи, Японии, а также Тихоокеанский симфонический оркестр и солисты Приморской краевой филармонии. Откроется фестиваль 5 октября благотворительным русско-японским концертом «Во имя жизни», в этот день на сцену выдут российские и японские хоровые коллективы, ансамбль колокольчиков. Во втором отделении будет представлена опера Юки АНДО «Сэмпо Сугихара. Сакуры надежды». Это сценическое воплощение истории жизни японского дипломата Тиунэ СУГИХАРЫ, спасшего тысячи жизней еврейских беженцев от преследования нацистов во время Второй мировой войны. Его называют японским Шиндлером. Еще один концерт из фестивальной программы называется «Музыка Вселенной», его дает выдающийся импровизатор-пианист Idaki Shin (Япония), который уже 40 лет играет музыку, посланную ему из Вселенной. Каждый раз это новый и неожиданный концерт. Как рассказали о музыканте в Приморской филармонии, он снискал себе поклонников в различных странах и городах мира, во Владивостоке выступит впервые. Интересно, что на предстоящий концерт из Страны Восходящего Солнца приедут почти 200 его почитателей. Услышать музыкальные послания Вселенной есть возможность и у приморского зрителя, концерт состоится 10 октября. Интересным ожидает быть и концерт, закрывающий фестиваль 18 октября. Сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением дирижера Kim Youngkeun (Республика Корея) на приморскую сцену выйдут солисты Cеульской оперы. Этот продолжение сотрудничества, сложившегося в прошлом году во Время гастролей нашего оркестра в Республике Корея, прошедших с большим успехом в рамках пятого фестиваля. На этот раз в исполнении солистов Сеульской оперы прозвучат лучшие вокальные партии из мировой сокровищницы оперного искусства. Стоит заметить, что свой 80-й юбилей Приморская филармония встречает на подъеме, предлагая зрителю яркие концертные программы и уникальные проекты. Например, Тихоокеанский симфонический оркестр в этом сезоне завершает проект «Все симфонии Моцарта», который продолжался почти пять лет. С коллективом охотно выступают выдающиеся музыканты и солисты. Именно такой концерт с успехом прошел 27 сентября, когда вместе с оркестром на сцену вышел выдающийся пианист, профессор Московской консерватории, Народный артист РФ Владимир ОВЧИННИКОВ. В этот вечер звучала музыка С. Рахманинова. Фото автора. Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток. .

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter