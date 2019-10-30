Во Владивостоке даст концерт филиппинский органист Армандо Саларза

Напомним, что фирмой Diego Sera в октябре 2014 года в Католическом Кафедральном Соборе Пресвятой Богородицы был установлен первый в истории Дальнего Востока духовой орган. Этот замечательный инструмент уже более пяти лет дарит жителям и гостям нашего Приморья уникальную возможность соприкоснуться с величайшей сокровищницей органной духовной музыки и насладиться исполнительским мастерством ведущих органистов мира.