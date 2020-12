Чем заняться на каникулах: лыжи, прогулки на свежем воздухе, сериалы и другие варианты отдохнуть на новогодних праздниках

В этом году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января включительно.

Для многих главная дилемма последних дней уходящего года – как провести длинные праздники. Есть салаты под новогодние фильмы надоедает уже ко второму января, встретить 2021-й под пальмами тоже мало кому удастся. Специально для тех, кто в предпраздничной суете так и не определился с планами, – материал «Золотого рога». Для активных Экстремалы уже наверняка подготовили экипировку для отдыха на заснеженных склонах. В Приморье действует немало баз, куда можно отправиться с ночёвкой или на пару часов. Какую же выбрать? Центр зимнего отдыха «Комета» находится во Владивостоке. Там расположены домики, где можно переночевать с друзьями или семьёй, отдыхающие могут также воспользоваться мангалами. Для лыжников и сноубордистов на «Комете» действуют три оборудованных подъёмниками склона длиной 750, 600 и 350 метров. Ценители более спокойного отдыха могут отправиться на трассу для беговых лыж, на каток, в тюбинг-парк и пейнтбольный клуб. На территории базы работает прокат инвентаря: там можно арендовать тюбинги, лыжи, сноуборды, коньки и защитную амуницию. Новичкам освоиться на склонах помогут опытные инструкторы. Также на территории базы действует горнолыжная школа. После активного отдыха можно разместиться в одном из уютных кафе: выпить горячего чая или глинтвейна и перекусить. Центр зимних видов спорта «Синяя сопка» расположен в Артеме. Общая длина горнолыжных трасс − 7 500 метров. Самая длинная трасса - 1 500 метров. Действуют подъёмники. К услугам посетителей – пункт проката инвентаря, уютные кафе. Новичкам на склонах помогут инструкторы. Горнолыжная база «Восток» находится в пяти километрах от Арсеньева на горе Обзорная. Поездка в те места прекрасно подойдёт желающим отдохнуть от городской суеты. Для посетителей действуют трассы длиной 1800 и 2000 метров. Склоны оборудованы канатной дорогой Doppelmayr. Дети смогут провести время на горках для санок и тюбингов. Для культурных Тем, кто любому другому отдыху предпочтёт культурный, на зимних каникулах следует отправиться в рандеву по театрам. На приморских подмостках подготовили программы и для взрослых, и для детей. Приморская сцена Мариинского театра традиционно в новогодние праздники представит «Щелкунчика». Постановки пройдут со 2 по 6 января и 8-9 января. 7 января оркестр театра сыграет сочинения Бетховена. В краевом театре им. Максима Горького уделили больше внимания детской программе. Для юных театралов 2-3 января пройдёт спектакль «Принцесса на горошине». 4-5 января – «Спящая красавца». А 6 января зрителей ждёт премьера – сказка «Аленький цветочек». С 7 по 10 января на сцене представят «Белоснежку и семь гномов», «Аладдина» и «Снежную королеву». Для зрителей постарше в «Горьковке» подготовили спектакли «Русская рулетка» (3 января), «Варшавская мелодия» (5 января), «Эдит и её демоны» (10 января). В Театре молодёжи зрителей ждёт премьера – спектакль «Снежная королева». Постановка состоится 2-4 января. 6 января театралам представят «Собачье сердце», 7-8 января – «Шум за сценой», 9-10 января – «Бриннер». 5 января стартует детская программа: «Сказка о потерянном времени» (5 января), «Алиса в стране чудес» (5-6 января), «Приключения цыплёнка» (7 января), «Непослушные котята» (7 января). Для ребят также подготовили праздничные фотозоны, а с Новым годом их поздравят дед Мороз и Снегурочка. Интересную программу подготовили и в приморской картинной галерее. Посетителей ждут не только выставки картин, но и увлекательные мастер-классы и даже рождественский бал для детей. 3 и 8 января состоится мастер-класс «Нам нипочем мороз. Рисуем зиму». 4-6 января детей приглашают на рождественские балы. 8 января запланирован концерт артистов «Шаляпинского клуба», 9 января − авторская музыкальная программа Юлии Киселевой. Для любителей пеших прогулок В декабре Владивосток по традиции украшают к празднику, на центральной площади «вырастает» ель, там устанавливают «зимний городок» с горками и ледовыми скульптурами. Так что, несмотря на мороз, хотя бы пару часов стоит выделить на прогулки по городу. В этом году на центральной площади столицы Приморья оборудуют каток, установят ледяную крепость, теплушки, горку, тематические фотозоны. Там же появится «Аллея муниципалитетов» – коридор из двухметровых лесных красавиц, каждая из которых символизирует определенную территорию Приморья. Площадки работают с 27 декабря. В Адмиральском сквере с 15 декабря действует арт-парк по мотивам сказки «12 месяцев». Там оборудованы несколько площадок. В «Новогодней трапезной» можно выпить согревающего чая или сбитня, попробовать тематические сладости. На «Новогодней ярмарке» гостей ожидают встречи с народными умельцами и творческие мастер-классы. А в обогреваемом шатре «Киносказка» для самых маленьких устроят показы новогодних фильмов и мультфильмов. Гостей и жителей Приморья порадуют многочисленные фотозоны и интересные арт-объекты. К примеру, каждый сможет сделать снимки на память в окружении 12 братьев-месяцев или на полянке с подснежниками – в декорациях по мотивам сказки. В течение всего периода работы арт-парка будет действовать акция «Новогодняя варежка», в рамках которой оставшуюся без пары рукавицу легко поменяют на праздничный сувенир. Между делом можно зайти и на фестиваль «Сделано в Приморье». На гастроулице горожане смогут подкрепиться блюдами от Pie Family, «Гусь Карась», «Цех», «Горячий пес», «Ностальгия». А на ярмарке можно будет купить оригинально упакованные подарки, тематические украшения и угощения к праздничному столу: мясо, рыбу, варенье, мёд. Для ленивых Если после напряжённого декабря не осталось сил на отдых вне дома – лучше всего провести время за просмотром сериалов. За последние годы этот вид тв-продукции вышел за рамки «мыльных опер» и отдельные ленты составят конкуренцию мощным кино-блокбастерам. В январе запланированы продолжения нескольких нашумевших сериалов. Это «Леденящие душу приключения Сабрины», «Детство Шелдона», «Арсен Люпен». Также можно обратить внимание на новые эпизоды «Противостояния», снятого по мотивам книги Стивена Кинга, в одной из главных ролей – Вупи Голдберг. Ценители франшиз про космос оценят продолжение «Звёздного пути». Для семейного просмотра стоит выбрать мультфильм «Клаус», вошедший в число номинантов на премию «Оскар» в прошлом году. Тем, кто предпочитает полный метр, лучше обратить внимание на рождественские романтические комедии последних лет. Это «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк (Даэнерис из «Игры престолов»), «Рождество» с Джозефом Гордон-Левиттом или новинку этого года фильм «Посылка к Рождеству». Не стоит забывать и про книги. Ведь когда ещё появится возможность зарыться в уютный томик на пару дней. В 2020-м вышло немало стоящих произведений, если вы их пропустили – самое время всё наверстать. Роберт Гилбрейт (псевдоним создательницы Гарри Поттера Джоан Роулинг) представил новый детектив о Корморане Страйке «Дурная кровь». Ю Несбё, современный норвежский классик, прославившийся романами о сыщике Харри Холе, выпустил книгу «Королевство», уже признанную бестселлером. У шведа Фредерика Бакмана вышла ироничная книга «Тревожные люди», которая позволит расслабиться после непростого 2020-го. Фото: vlc.ru/ Анастасия Котлярова Любителям научно-популярной литературы стоит обратить внимание на новую книгу журналиста Михаила Зыгаря «Все свободны», посвящённую скандальным президентским выборам 1996-го года. Анна САТИМОВА

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter