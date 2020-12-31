Чем заняться на каникулах: лыжи, прогулки на свежем воздухе, сериалы и другие варианты отдохнуть на новогодних праздниках

Центр зимнего отдыха «Комета» находится во Владивостоке. Там расположены домики, где можно переночевать с друзьями или семьёй, отдыхающие могут также воспользоваться мангалами. Для лыжников и сноубордистов на «Комете» действуют три оборудованных подъёмниками склона длиной 750, 600 и 350 метров. Ценители более спокойного отдыха могут отправиться на трассу для беговых лыж, на каток, в тюбинг-парк и пейнтбольный клуб.