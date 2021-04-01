На четверть выросло количество безналичных операций на Дальнем Востоке в 2020 году, — Приморье в лидерах по темпам роста

На четверть выросло количество безналичных операций на Дальнем Востоке в 2020 году, — Приморье в лидерах по темпам роста
Сегодня, 16:27ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
За год в Дальневосточном федеральном округе количество безналичных транзакций выросло на четверть и превысило 2 миллиарда единиц — их объем увеличился на 20% и приблизился к 1,6 триллиона рублей, сообщает Центробанк. Приморье показало один из самых высоких темпов прироста безналичных операций в ДФО.

При этом, количество операций по снятию наличных денег, наоборот, уменьшилось на 20% — почти до 135 миллионов единиц. По итогам 2020 года их объем сократился на 3%, или 52 миллиарда рублей.

Специалисты отметили, что темпы сокращения снятия наличных по количеству и объёму в дальневосточных регионах были выше, чем в среднем по России. Самые высокие темпы сокращения объемов в Якутии — 12,5%.

Однако, темпы прироста безналичных операций в макрорегионе были выше среднероссийских значений. Самые высокие темпы роста наблюдались в Камчатском и Приморском краях — по 32% в каждом. Лидеры по объему операций: Магаданская область — 27% и Еврейская автономная область — 27%.

Эксперты отмечают, что количество банкоматов и электронных терминалов для оплаты товаров и услуг на Дальнем Востоке увеличилось за год на 19% — их стало более 220 тысяч единиц.

«Одновременно с развитием платежной инфраструктуры банки продолжают расширять спектр оказываемых онлайн-услуг. Большинство работающих в регионе банков подключились к Системе быстрых платежей, благодаря чему мгновенные денежные переводы без комиссии стали доступнее для жителей края, в том числе отдаленных населенных пунктов», — рассказал замначальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев.

Сюжеты:
Приморский край
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