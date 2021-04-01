Приморье потратит более 20 миллиардов рублей на нацпроекты

На финансирование национальных проектов в 2021 году в Приморье планируют направить 20,4 миллиардов рублей. Большую часть денег направят на поддержку семей при рождении детей, строительство детских садов, спортивных объектов и на ремонт дорог, сообщает правительство региона со ссылкой на «Финансы Приморья».

По словам специалистов, в Приморском крае сегодня работает 43 региональных проекта в рамках реализации 11 национальных проектов. Эти направления работы, как отмечают эксперты, охватывают разные жизненные сферы: обеспечение доступности жилья и комфортной городской среды, стимулирование рождаемости с помощью социальных выплат, повышение доступности образования, в том числе дошкольного, развитие массового спорта, культуры и волонтерского движения. «Финансирование национальных проектов в 2021 году примерно соответствует уровню прошлого года и составляет 20,4 миллиарда рублей», — рассказал глава агентства проектного управления Приморского края Николай Стецко. Большую часть средств хотят потратить на мероприятия по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — 5,7 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем в 2020 году. На 1,9 миллиарда рублей планируют открыть 14 детских садов. Более 100 километров дорог, регионального значения, внутри Владивостокской агломерации и не только, отремонтируют по нацпроекту «БКАД» — на это предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. За 1,3 миллиарда рублей в 2021 году построят или реконструируют стадионы и физкультурно-спортивные комплексы, разработают проектно-сметную документация для будущих спортивных объектов. Так, завершится реконструкция гребной базы «Олимпийская» в Партизанском городском округе, продолжится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Чугуевке и трибун на центральном стадионе в поселке Кировский. «Всего в рамках нацпроектов должны быть созданы более 170 объектов в 28 муниципалитетах. Их список пополнят 50 объектов по проекту „Формирование комфортной городской среды“ национального проекта „Жилье и городская среда“», — отметил руководитель ведомства. По словам Стецко, для оценки действий властей по реализации нацпроектов в Приморском крае создан и развивается институт общественных наблюдателей, который призван обеспечить получение качественной обратной связи от населения и повысить эффективность мероприятий нацпроектов.

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