Консервам прочат перспективу

Консервам прочат перспективу
Консервам прочат перспективу
1 апреля, 11:28ЭкономикаФото: https://fish.gov.ru
В повестку Пятого юбилейного Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии Seafood Expo Russia, которая пройдёт в Санкт-Петербурге 21–21 сентября, включаются тренды, способные сегодня стать драйверами развития целого региона. Один из них — рыбные консервы.

Эксперты считают высоким потенциал консервированной пищевой рыбной продукции, причём не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Как отмечается на сайте выставки, это связано с логистикой, не требующей жёстких условий хранения. И всё же, нынешние реалии требуют новый подход к потребителю, современная упаковка и технологии переработки, прослеживаемость качества продукции на всех этапах. Все эти вопросы будут охвачены в рамках первой специализированной конференции, организованной совместно с ФГБНУ «ВНИРО».

По словам генерального директора Expo Solutions Group Ивана Фетисова, бытует мнение, что консервы — символ ушедшей эпохи, но современное развитие технологий консервирования способно вынести на новый уровень качества продукцию, принести пользу и отрасли, и потребителям и помочь реализовать очень серьёзный экспортный потенциал.

Консервированная продукция из рыбы и морепродуктов на сегодня представлена в различном ценовом сегменте, в том числе премиальном. Эксперты уверены в хороших перспективах не только продуктов массового спроса, но и премиальном сегменте. Например, банки с консервированным крабом. Их можно использовать в предприятиях HoReCa, в сегментах готовых блюд и экологически чистой продукции, развитие экспортного потенциала, создание и продвижение локальных брендов.

В рамках конференции эксперты планируют обсудить возможности и способы возрождения научной школы технологий рыбопереработки как части рыбохозяйственной науки и использования её наработок в производстве.

Сюжеты:
Рыбный день
Материалы по теме:
рыбаконсервы
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