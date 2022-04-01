«#МыРаботаем»: информационный проект местных производителей стартовал в Приморье

«#МыРаботаем»: информационный проект местных производителей стартовал в Приморье
«#МыРаботаем»: информационный проект местных производителей стартовал в Приморье
Вчера, 11:58ЭкономикаФото: Золотой Рог
В российских социальных сетях появились видеоролики о работе отечественных предприятий в рамках акции #МыРаботаем. Приморский край решил присоединиться к патриотическому флэшмобу, и первый ролик уже «гуляет» по региональным пабликам в социальных сетях.

Пионерами акции стали тепличный комплекс «НК ЛОТОС», ОАО «Владхлеб», ООО «Агроптица» и агропромышленный комплекс «ГринАгро». В ролике сотрудники каждого из приморских предприятий рассказывают о своем производстве, а также о планах и перспективах на будущее, которых не так уж мало, особенно в условиях введённых против России санкций.

Основная идея акции и видеороликов — рассказать и показать жителям Приморского края, что предприятия не только не останавливают производство в условиях западных санкций, но и развивают его. Кроме того, новая ситуация открывает для них хорошие возможности и перспективы, так как государство будет поддерживать местных производителей, о чём недавно заявляли и краевые власти, и вице-премьер Юрий Трутнев на совещании по вопросам экономической ситуации в регионе.

Видео:primorskyru

Сюжеты:
Приморье
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