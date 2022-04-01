Владивосток станет окном в Китай для Белоруссии

Республика Беларусь и Приморье укрепляют экономические отношения. Как стало известно в ходе экспертно-медийного форума, который прошёл в Москве 31 марта, Белоруссия намерена отправлять в Китай свои товары через приморские порты.

По информации краевого правительства, пока речь идёт о транспортировке около 9 тонн миллионов грузов из дружественной РФ страны в Шанхай и другие города КНР. Продукция «сделано в Республике Беларусь» может поставляться в Китай из Владивостока также и автомобильным транспортом или по железной дороге. Напомним, в 2021 году во Владивостоке открыли Отделение Посольства Республики Беларусь в РФ, которое принимает активное участие в развитии отношений наших стран и регионов по различным направлениям. До этого, в 2019 году была создана рабочая группа по сотрудничеству между Приморьем и Республикой Беларусь. За это время двусторонний торговый оборот вырос с 1,2 миллиарда рублей в 2019 году до 4,1 миллиарда в 2021-м. Заметно увеличивается количество белорусских товаров на прилавках магазинов Приморья. Приморцы разбирают продовольствие — считается, что колбаса, сыр, сгущёнка и другая молочная продукция, поставляемая из союзного государства, экологически чистая и в ней используется натуральные ингредиенты. Также популярны у жителей Приморья одежда, обувь, мебель, из Белоруссии. Кроме того, на приморских полях нередко можно встретить белорусские трактора, в жилых многоэтажках применяется лифтовое оборудование. Ранее сообщалось, что на строительство культурно-образовательного комплекса на острове Русском планировалось привлечь 240 специалистов из Белоруссии. Помимо экономического сотрудничества развиваются и культурные связи между Белоруссией и Приморьем. В частности, в прошлом году Приморский академический театр имени Максима Горького гастролировал по городам Минск, Гродно, Могилёв.

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