Без лишних платежей

На данном направлении, как со стороны должностных лиц таможенных органов, так и участников внешнеэкономической деятельности, по-прежнему допускаются многочисленные нарушения, которые требуют усиления ведомственного контроля, повышения эффективности работы правоохранительных подразделений и активизации прокурорского надзора.
В первом полугодии 2021 года в ходе проверки соблюдения законности при контроле, в том числе за таможенной стоимостью товаров, начислением и взиманием таможенных платежей, защитой прав участников внешнеэкономической деятельности, в первую очередь — резидентов особых экономических зон, прокуратура выявила более 180 нарушений закона, для устранения которых внесено свыше 65 актов реагирования. В настоящее время 17 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, часть еще находится на рассмотрении.
«В органы предварительного расследования прокуратура направила два материала проверки по факту регистрации юридических лиц на поставных, по результатам рассмотрения одного из них возбуждено уголовное дело, по второму материалу проводится процессуальная проверка», — говорит начальник отдела по надзору за исполнением законов в таможенной сфере, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Фёдор Степурин.
В результате вмешательства прокуратуры восстановлены права более 10 участников внешнеэкономической деятельности и резидентов особых экономических зон, виновные лица привлечены к административной и уголовной ответственности за нарушения в области таможенного дела.
Например, благодаря мерам прокурорского реагирования, принятым аппаратом Дальневосточной транспортной прокуратуры и Приморской транспортной прокуратурой, пресечены факты необоснованного истребования у участника внешнеэкономической деятельности разрешительных документов на культивированный гребешок, что могло привести к порче более 110 тонн товара, предназначенного для экспортирования за рубеж.
Надзорная деятельность по защите прав предпринимателей продолжается.