Без лишних платежей

В первом полугодии 2021 года в ходе проверки соблюдения законности при контроле, в том числе за таможенной стоимостью товаров, начислением и взиманием таможенных платежей, защитой прав участников внешнеэкономической деятельности, в первую очередь — резидентов особых экономических зон, прокуратура выявила более 180 нарушений закона, для устранения которых внесено свыше 65 актов реагирования. В настоящее время 17 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, часть еще находится на рассмотрении.