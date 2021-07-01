На поддержку аграриев Приморья выделено 3,6 миллиарда рублей

Сумма субсидирования сельского хозяйства Приморского края в 2021 году составила почти 4 миллиарда рублей. Из них 3,6 миллиарда выделено на поддержку аграриев и 145 миллионов на поднятие залежных земель.

Глава краевого минсельхоза Андрей Бронц рассказал, что в текущем году экспорт составит 1,7 миллиарда рублей. «По кукурузе и сое, поставленной на экспорт, идем с превышением примерно в два раза», — заявил министр. По его словам, заводить разговор про новый урожай еще не время. Тем не менее посев кукурузы прошел согласно плану, а урожай сои в 2021 году может превысить показатель прошлого года на 40 тысяч тонн. Это позволит насытить внутренний рынок и даже экспортировать остаток. Во время «Прямой линии» с президентом России был поднят вопрос поддержки аграриев. Владимир Путин сообщил, что он испытывает гордость за российских сельхозпроизводителей. Также глава государства перечислил главные направления в аграрной отрасли, на которые выделяется финансирование из госбюджета. По словам президента, общая поддержка сельского хозяйства страны составляет 350 миллиардов рублей. Кроме того, 35 миллиардов было выделено на социальное развитие села. Это направление и в дальнейшем будет поддерживаться. Еще 70 миллиардов рублей выделены на возврат земель в сельскохозяйственный оборот. Поддержка аграриев ведется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере экономики, инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства

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