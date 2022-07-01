Олег Кожемяко указал на потенциал морского и речного круизного туризма

Развитие туристской отрасли в условиях санкций обсудили на заседании комиссии Госсовета РФ в четверг, 30 июня. Из-за пандемии, потом запретом западных стран, россияне стали намного больше отдыхать в своей стране и открыли для себя много интересных мест.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, являясь председателем комиссии Госсовета по туризму, физкультуре и спорту, отметил, что необходимо создавать все условия, чтобы путешествия по родной стране стали ежегодным выбором соотечественников. Глава региона считает, что особое внимание надо обратить на создание современных нестационарных средств размещения — глэмпингов, кемпингов. Для этого оперативно решать вопросы с выведением в туристический оборот пустующих земель с высоким рекреационным потенциалом. Например, на морском побережье Приморья есть участки сельхозназначения, но вряд ли они будут использоваться для аграрных целей — к морю не проедет комбайн или трактор. Олег Кожемяко считает необходимым повысить эффективность уже существующей национальной программы по созданию инфраструктуры пляжного отдыха. — Считаю «быстрой победой» привлечение туристов к местам, которые есть практически в каждом субъекте — озеро, водоём, река или море. Для этого нужно создать соответствующие инвестиционные и правовые условия, — обозначил Олег Кожемяко. Он также отметил потенциал морского и речного круизного туризма. Но для развития этого вида отдыха необходимо решить ряд задач — это и причальная инфраструктура, строительство и обновление круизных лайнеров. Кроме того, круизный туризм популярен у зарубежных путешественников — надо задуматься о создании новых механизмов сотрудничества в этой сфере со странами ШОС, БРИКС, СНГ. Например, для упрощения получения виз надо решить вопросы о запуске электронной визы, отмена виз для гостей из дружественных стран. Глава Приморья попросил всех участников совместной работы, членов комиссии и заинтересованных лиц дать свои предложения по развитию туристической индустрии до 6 июля.

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