Олег Кожемяко указал на потенциал морского и речного круизного туризма

Олег Кожемяко указал на потенциал морского и речного круизного туризма
Олег Кожемяко указал на потенциал морского и речного круизного туризма
Сегодня, 11:05ЭкономикаФото: 1MI
Развитие туристской отрасли в условиях санкций обсудили на заседании комиссии Госсовета РФ в четверг, 30 июня. Из-за пандемии, потом запретом западных стран, россияне стали намного больше отдыхать в своей стране и открыли для себя много интересных мест.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, являясь председателем комиссии Госсовета по туризму, физкультуре и спорту, отметил, что необходимо создавать все условия, чтобы путешествия по родной стране стали ежегодным выбором соотечественников. Глава региона считает, что особое внимание надо обратить на создание современных нестационарных средств размещения — глэмпингов, кемпингов. Для этого оперативно решать вопросы с выведением в туристический оборот пустующих земель с высоким рекреационным потенциалом. Например, на морском побережье Приморья есть участки сельхозназначения, но вряд ли они будут использоваться для аграрных целей — к морю не проедет комбайн или трактор.

Олег Кожемяко считает необходимым повысить эффективность уже существующей национальной программы по созданию инфраструктуры пляжного отдыха.

— Считаю «быстрой победой» привлечение туристов к местам, которые есть практически в каждом субъекте — озеро, водоём, река или море. Для этого нужно создать соответствующие инвестиционные и правовые условия, — обозначил Олег Кожемяко.

Он также отметил потенциал морского и речного круизного туризма. Но для развития этого вида отдыха необходимо решить ряд задач — это и причальная инфраструктура, строительство и обновление круизных лайнеров. Кроме того, круизный туризм популярен у зарубежных путешественников — надо задуматься о создании новых механизмов сотрудничества в этой сфере со странами ШОС, БРИКС, СНГ. Например, для упрощения получения виз надо решить вопросы о запуске электронной визы, отмена виз для гостей из дружественных стран.

Глава Приморья попросил всех участников совместной работы, членов комиссии и заинтересованных лиц дать свои предложения по развитию туристической индустрии до 6 июля.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
губернаторПриморье3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы