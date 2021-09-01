Средняя зарплата в Приморье достигла 52,6 тыс. рублей

Как уточняет Приморскстат, в среднем за шесть месяцев этого года на одного жителя, включая детей и неработающих, пришлось по 37,5 тыс. рублей в месяц.
Пятую часть всех доходов составляют социальные выплаты — пенсии, пособия и социальная помощь. Средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составил 16,1 тыс. рублей, в реальном выражении снизился на 0,3%.
Заработная плата одного работника в Приморье в первом полугодии достигла 52,6 тыс. рублей, в реальном выражении увеличившись на 2,5%.
Эксперты отмечают, что удорожание продуктов, промтоваров и услуг тормозит рост реальных доходов населения. Пострадавшей категорией, помимо пенсионеров, оказались люди, затеявшие ремонт и строительство. Так, только за полугодие цены на строительные материалы увеличились на 14%, подсчитали в Приморскстате.