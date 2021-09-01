Цены на услуги строителей в Приморье выросли

Цены на услуги строителей в Приморье выросли
Цены на услуги строителей в Приморье выросли
Сегодня, 12:02ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Из-за пандемии коронавируса в Приморском крае образовался дефицит рабочих строительных специальностей. Связано это в первую очередь с тем, что большая часть работников приезжала на заработки из-за рубежа.

Более подробно о ситуации на рынке приморском труда среди строителей «Альянс HELP» рассказал учредитель международного частного агентства занятости «Трудовые ресурсы» Денис Дега.

По его словам, отток трудовых мигрантов начался в марте 2020 года, когда закрылись все границы. Граждане Узбекистана и Китая стали массово покидать Приморье.

Такое положение дел на и без того дефицитном приморском рынке труда среди строителей, привело к еще большему дефициту, который перестал восполняться силами трудовых мигрантов.

Повышенный спрос на трудовые ресурсы привел к увеличению заработной платы.

Те трудовые мигранты, которые остались, благодаря ряду указов президента, смогли легализовать свое пребывание в России и стали весьма востребованными специалистами на рынке труда.

По словам специалиста, оставшиеся трудовые мигранты оказались в несколько привилегированном положении: в отличие от тех, кто приезжает на работу по визам, они могут позволить себе работу «сегодня тут, а завтра там», а если что-то не понравится — развернуться и уйти к другому работодателю. Предложения по зарплате стали достигать 40-90 тысяч рублей.

При этом, как отметил Дега, сами приморцы не сильно рвутся заниматься тяжелым трудом даже за повышенную зарплату.

Сюжеты:
Приморье
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