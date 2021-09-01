В Приморье подешевела горбуша

В Приморье подешевела горбуша
В Приморье подешевела горбуша
Сегодня, 10:52ЭкономикаФото: Юлия Береговая / Медиахолдинг 1Mi
Минпромторг Приморского края зафиксировал снижение цен на продовольственные товары в регионе. За прошедшую неделю подешевели некоторые социально значимые продукты питания.

По данным ведомства подешевела мороженая неразделанная рыба, сливочное масло, молоко, куриные яйца, сахар, мука, а с ней и хлебобулочные изделия и вермишель. Также дешевле стали пшено, картофель, лук, морковка и капуста.

В минпромторге рапортуют, что с 1 сентября в «Самбери» и «Близкий» можно будет купить потрошеную горбушу свежего улова по цене 149 рублей за килограмм.

В Приморье действует несколько социальных проектов, благодаря которым продукты питания можно купить по доступным ценам.

«Доступное Приморье» работает в 17 муниципалитетах. В его рамках можно купить основные продукты питания вроде хлеба, молока, яиц, круп, картофеля и овощей по социально ориентированным ценам.

Также действует программа «Приморская рыба». В 18 муниципалитетах края можно купить рыбу по сниженной цене.

Карта «Приморец» дает некоторым категориям жителей края скидки в магазинах и аптеках партнерах.

С ней же по проекту «Добрый хлеб» можно купить полкилограмма хлеба всего за 15 рублей в крупных супермаркетах Приморья во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке, Фокино и Хасанском районе.

А еще всем жителям Приморья доступна «Добрая полка». В рамках проекта покупатели могут приобрести некоторые лекарственные препараты в ряде аптек края по минимальной цене.

Кстати, в сезон сбора овощей в регионе организованы более 200 ярмарок. Фермеры на них могут реализовать излишки продукции, минуя посредников, по «вкусным» для приморцев ценам.

К тому же фермерам стала доступна «электронная ярмарка» по адресу farmer112.ru. Благодаря интернет-платформе покупатели могут узнать о наличии товара у фермера и даже забронировать его.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ценыцены на продуктыПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы