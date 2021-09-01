В Приморье подешевела горбуша

По данным ведомства подешевела мороженая неразделанная рыба, сливочное масло, молоко, куриные яйца, сахар, мука, а с ней и хлебобулочные изделия и вермишель. Также дешевле стали пшено, картофель, лук, морковка и капуста.
В минпромторге рапортуют, что с 1 сентября в «Самбери» и «Близкий» можно будет купить потрошеную горбушу свежего улова по цене 149 рублей за килограмм.
В Приморье действует несколько социальных проектов, благодаря которым продукты питания можно купить по доступным ценам.
«Доступное Приморье» работает в 17 муниципалитетах. В его рамках можно купить основные продукты питания вроде хлеба, молока, яиц, круп, картофеля и овощей по социально ориентированным ценам.
Также действует программа «Приморская рыба». В 18 муниципалитетах края можно купить рыбу по сниженной цене.
Карта «Приморец» дает некоторым категориям жителей края скидки в магазинах и аптеках партнерах.
С ней же по проекту «Добрый хлеб» можно купить полкилограмма хлеба всего за 15 рублей в крупных супермаркетах Приморья во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке, Фокино и Хасанском районе.
А еще всем жителям Приморья доступна «Добрая полка». В рамках проекта покупатели могут приобрести некоторые лекарственные препараты в ряде аптек края по минимальной цене.
Кстати, в сезон сбора овощей в регионе организованы более 200 ярмарок. Фермеры на них могут реализовать излишки продукции, минуя посредников, по «вкусным» для приморцев ценам.
К тому же фермерам стала доступна «электронная ярмарка» по адресу farmer112.ru. Благодаря интернет-платформе покупатели могут узнать о наличии товара у фермера и даже забронировать его.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.