В столице Приморья приступили к строительству нового жилого микрорайона

Гаджимагомед Гусейнов отметил, что развитие жилищного строительства — вопрос первоочередной важности для Дальнего Востока. В 2020 году в ДФО было введено более 2,5 млн квадратных метров жилья. В планах на этот год — 2,8 миллиона квадратных метров. До 2024 году этот показатель должен быть не менее 3,3 млн квадратных метров в год.