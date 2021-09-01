В столице Приморья приступили к строительству нового жилого микрорайона

На территории также предусмотрены магазины, кафе, два многоуровневых надземных паркинга, площадки для отдыха и активных игр, три вида парков и даже родник, который будет перетекать в ручей с порогами и препятствиями.
Жилой квартал «Босфоровский парк» в районе живописной бухты возведет компания ПИК, реализовавшая успешные проекты в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, сообщили в пресс-службе министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В честь начала строительства масштабного проекта в микрорайоне 31 августа состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени. Участие в мероприятии приняли первый заместитель главы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов, заместитель председателя краевого правительства Михаил Петров, глава Владивостока Константин Шестаков и вице-президент по региональному девелопменту ПИК Алексей Алмазов.
Гаджимагомед Гусейнов отметил, что развитие жилищного строительства — вопрос первоочередной важности для Дальнего Востока. В 2020 году в ДФО было введено более 2,5 млн квадратных метров жилья. В планах на этот год — 2,8 миллиона квадратных метров. До 2024 году этот показатель должен быть не менее 3,3 млн квадратных метров в год.
Константин Шестаков подчеркнул, что проект компании ПИК — это совершенно иной подход к уровню комфорта.
— Жилой квартал «Босфорский парк», строительство которого стартует сегодня, хороший пример того, как застройщики должны подходить к своим проектам. Предусмотрено возведение социальной и коммерческой инфраструктуры, а также очень интересные примеры благоустройства — совместно с ТОС «Патрокл» ведется обсуждение по созданию рекреационной зоны возле родника, протекающего неподалеку. Помимо этого, здесь появятся парковые зоны. Уверен, что у компании ПИК достаточно опыта, чтобы реализовать качественный продукт, который придется по душе горожанам, — уточнил Константин Шестаков.
Глава Владивостока также обратил внимание на то, что сейчас в микрорайоне Патрокл ведется строительство социальных объектов — детского сада, который сможет вместить 240 детей, и школы на 1275 мест. Ранее здесь в эксплуатацию был введен еще один детский сад, рассчитанный также на 240 мест.
Отмечается, что квартал «Босфорский парк» — первый проект ПИК во Владивостоке.