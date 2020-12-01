Иностранный капитал: проекты в Приморье реализуют инвесторы из других стран

«С «Легендагро Холдинг» мы подписали на пятом ВЭФе меморандум о намерениях на общую сумму 9,7 млрд рублей. В этот холдинг входит компания «Легендагро Приморье», получившая статус резидента ТОР «Михайловский» с марта прошлого года. Сейчас успешно реализуется пилотный проект по выращиванию риса, соевых бобов и кукурузы в Хорольском районе Приморского края. Для неё наше Агентство помогло найти 3,5 тыс. га земли, а сейчас, в рамках её большого проекта, намереваемся найти ещё до 35-50 тыс. га. Сам проект включает в себя растениеводство, переработку и логистику», — рассказал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.