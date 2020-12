Иностранный капитал: проекты в Приморье реализуют инвесторы из других стран

Несмотря на нестабильную экономическую обстановку в связи с эпидемией коронавируса, в Приморье продолжают развиваться инвестпроекты, созданные при участии иностранного капитала.

Сейчас в регионе, главным образом, работают предприниматели из Китая, Южной Кореи, Японии и Индии. Это объясняется в первую очередь географическим положением региона: Приморье граничит с ключевыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, здесь имеются крупные торговые порты, что упрощает логистику. Чем же ещё привлекает зарубежных инвесторов российский Дальний Восток и Приморье? В первую очередь регион интересен своими обширными неосвоенными территориями и природными ресурсами. Играют свою роль и особые экономические режимы, действующие в регионе: территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ) и игорная зона «Приморье». Фото: Pixabay.com Инвестиции утренней свежести Инвесторы из Республики Корея — частые гости в Приморье. Однако от количества визитов число проектов с участием бизнеса из этой страны, чаще всего, не увеличивается. Большая часть встреч, проводимых при участии чиновников правительства края, заканчивается подписанием меморандумов о намерениях, которые редко влекут за собой реальные проекты. Крупной историей успеха в работе по привлечению иностранных инвестиций мог бы стать запуск завода Hyunday Heavy Industries. Возведение предприятия для производства корейской электротехники в Приморье началось в 2011-м году. Завод открыли в 2013-м при участии Игоря Шувалова, тогда — первого вице-премьера правительства России. Но в итоге корейцы так и не приступили к выпуску продукции из-за отсутствия госзаказа и нежелания властей вводить налоговые льготы для производства. Но есть и позитивные истории. Компания Univera с 2015 года развивает проект по производству молока и молочной продукции в Хасанском районе Приморья. В своё время ферма стала первым инвестпроектом в Краскино, прежде частный капитал обходил поселение стороной. На предприятии работают местные жители, коров инвесторы тоже взяли российских - привезли из Татарстана, чтобы не боялись местного климата. Сейчас ООО «Краскинское» производит молоко трёх видов, кефир, ряженку, сметану, творог, молочные десерты, сыворотку, деликатесный сыр, мягкое мороженое. Также у предприятия появляются новые торговые точки. Южнокорейская LH Corporation, несмотря на кризис из-за коронавируса, не отменяет планы по развитию индустриального парка в ТОР «Надеждинская». На площадке разместятся производства 30 корейских компаний, среди них — члены Ассоциации производителей автокомпонентов и Ассоциации по переработке сои. Объём инвестиций в проект составит около 13 миллиардов рублей. Работу на производствах получат более двух тысяч человек. В декабре инвестор подписал соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока о выделении 50 гектаров земли в ТОР «Надеждинская». LH Corporation берёт на себя вертикальную планировку территории, а власти обязываются построить дорогу к данному участку. "Управляющая компания в лице LH Corporation возьмет на себя коммуникацию с российской стороной и решение всех возникающих у корейских резидентов вопросов, выступая гарантом для корейских компаний, желающих разместить производство на Дальнем Востоке России на территории корейского индустриального парка с точки зрения понятных условий ведения бизнеса, минимизации рисков и других аспектов", — сообщало федеральное Агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта. В прошлом году южнокорейская корпорация Daelim заявила о планах на строительство терминала по переработке зерна и морозильного склада с комплексом мелкооптовой продажи в Приморье. Стоимость проекта — 100 миллионов долларов. «Площадь комплексов – до 10 гектаров с объемом хранения рыбной продукции до 30 тысяч тонн. Если говорить о зерновом терминале, то предполагаемый объем хранения сырья составит от 30 до 50 тысяч тонн. Объект может быть размещен на территории портового комплекса или в отдалении от причалов», – пояснил директор московского филиала «Дэлим Индастриал» Со Ен Хун. В июне прошлого года инвесторы провели официальную встречу с губернатором Олегом Кожемяко, где глава региона обещал оказать корпорации всяческую поддержку. В качестве площадки для размещения им предложили бухты Хасанского района. Однако ранее корейцы заявляли о намерении разместиться во Владивостоке. Зерно коммунизма Наиболее привлекательной сферой для инвесторов из Китая остаются марикультура и сельское хозяйство. Одной из самых стремительно развивающихся компаний, созданных при участии капитала из Китая, является АО «Легендагро Холдинг», партнёром которой стал Beidahuang Group, крупнейший в КНР сельхоз производитель. Компания планирует выращивать в Приморье рис, кукурузу, сою. Также в планах — создание собственной логистической компании и организация перевалки зерновых и масличных культур. Третье направление деятельности холдинга — строительство завода по глубокой переработке сои в соевый протеиновый концентрат. В развитие этих проектов инвестор намерен вложить около 4,7 миллиардов рублей, будет создано 330 рабочих мест. «С «Легендагро Холдинг» мы подписали на пятом ВЭФе меморандум о намерениях на общую сумму 9,7 млрд рублей. В этот холдинг входит компания «Легендагро Приморье», получившая статус резидента ТОР «Михайловский» с марта прошлого года. Сейчас успешно реализуется пилотный проект по выращиванию риса, соевых бобов и кукурузы в Хорольском районе Приморского края. Для неё наше Агентство помогло найти 3,5 тыс. га земли, а сейчас, в рамках её большого проекта, намереваемся найти ещё до 35-50 тыс. га. Сам проект включает в себя растениеводство, переработку и логистику», — рассказал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов. Как отметил директор департамента инвестиционных проектов АНО АПИ Абсамат Джанбориев, учитывая отсутствие предприятий по глубокой переработке сои в Приморском крае, реализация данного проекта позволит увеличить в стоимостном выражении объем экспорта до 45 миллиардов долларов США. Больше непаханых сельскохозяйственных земель китайцев в Приморье интересуют лишь казино. В Китае азартные игры под запретом, так что появление по близости игорной зоны — настоящий подарок для КНР. В 2015 году в бухте Муравьиная открылось первое казино Tigre de Cristal. Проект запустила гонконгская компания Summit Ascent при участии крупных мировых игорных операторов Melco из Гонконга и Suncity Group из Макао. Помимо игорных автоматов, в Tigre de Cristal есть гостиница и концертные залы. Планируется создание и других развлекательных объектов. За пять лет игорный бизнес принёс бюджету региона 1,4 миллиарда рублей налоговых поступлений. С японским прагматизмом Сейчас в Приморье реализуется около тридцати проектов с участием капитала из Японии. Причём среди них имеются и высокотехнолоигчные проекты, не нацеленные лишь на эксплуатацию ресурсной базы края. Корпорация «Хокуто» построила во Владивостоке первый российско-японский медицинский реабилитационный центр, он заработал в мае 2018 года. Там приморцы с нарушениями опорно-двигательного аппарата проходят реабилитацию по современным японским технологиям. Одно из ноу-хау организации — экзоскелет, который поможет пациентам при реабилитации после травм. В медучреждении трудятся как японские, так и российские врачи. ГК «Сумотори» строит в ТОР «Надеждинская» единственный на Дальнем Востоке завод по утилизации легковых и грузовых автомобилей японского и российского производства. Партнеры компании «Сумотори» в проекте «ТерминаТОР» — Arai Shoji Co. Ltd. и Royal Auto Parts. Запуск предприятия ожидается в этом году. JFE Engineering намерена вложить средства в строительство теплицы по японским технологиям в ТОР «Надеждинская» и завода по переработке кремнезема для экспорта в Японию. Индийская роскошь Индия обещала стать важным стратегическим партнёром Приморья. ВЭФ 2019-го года прошёл под знамёнами дружбы с этой республикой: гостем форума стал премьер-министр страны Нарендра Моди, повсюду были вывешены баннеры с его фото. Но, судя по всему, к реализации реальных проектов эти заигрывания не привели. Индусов в первую очередь интересуют залежи дальневосточного угля и его транспортировка. Именно уголь является ключевым источником энергии в Индии, и его доля будет только расти по причине развития республики. Однако не стоит забывать, что в Приморье всё же реализуется несколько достаточно крупных проектов с привлечением индийских капиталов. В 2019 году индийская компания М. Suresh запустила в крае предприятие по огранке алмазов. В развитие проекта вложено 314 миллионов рублей. Сырьё будет поступать, преимущественно, от российской компании «Алроса», расположенной в Якутии. Драгоценные камни из Владивостока инвестор направит на собственные ювелирные производства в Индии и Ботсване, которые занимаются экспортом свадебных украшений и аксессуаров. В дальнейшем М. Suresh планирует поэтапно увеличить объемы производства и разработать нишевую российскую ювелирную продукцию. Ещё одна компания из Индии, «КГК ДВ», также открыла в Приморье фабрику по огранке алмазов. Стоимость проекта уже достигла 675 миллионов рублей. «Я придаю огромное значение реализации этого проекта. Здесь, во Владивостоке, мы видим огромный потенциал для развития нашей компании. Наши инвестиции – одни из самых существенных в алмазной индустрии на Дальнем Востоке за последние 12-15 лет», – отметил в ходе торжественной церемонии открытия в 2017 году управляющий директор компании KGK Group, чьей «дочкой» является «КГК ДВ», Сандип Котхари. Анна Сатимова

