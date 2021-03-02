Пункт пропуска «Краскино» до 2022 года будет работать без выходных

Пункт пропуска «Краскино» до 2022 года будет работать без выходных

Сегодня, 12:28ЭкономикаФото: Медиахолдинг1MiПока осуществлять трансграничные перевозки можно только через Приморье
Необходимость ежедневной работы пункта пропуска в КНР объясняется тем, что пока на Дальнем Востоке осуществлять трансграничные перевозки можно только через Приморье. Специально для удобства перевозчиков правительство края разработало экспериментальный режим работы — без выходных и с 10-часовым рабочим днем.

«До конца февраля пункт пропуска „Краскино“ работает в ежедневном режиме, за исключением некоторых праздничных дней. Это экспериментальное решение, которое подтвердило свою эффективность. Сейчас нам необходимо определить режим работы пункта на период с марта по май. Считаю, что этот режим необходимо сохранить до конца года при 10-часовом рабочем дне. Одновременно необходимо обеспечить выполнение плана совершенствования инфраструктуры пункта пропуска для увеличения его пропускной способности», — прокомментировал заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

Наряду с программой совершенствования инфраструктуры пунктов пропуска, которую осуществляет федеральное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», одним из способов увеличения пропускной способности погранпереходов является оптимизация графиков их работы.

Напомним, что с 26 февраля на подъезде к МАПП «Краскино» работает пост ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции помогают специалистам Правительства и районной администрации контролировать соблюдение заезда автотранспорта на территорию, прилегающую к пункту пропуска, в соответствии с электронной очередью.

Сюжеты:
Приморье
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