В Приморье изменились «правила игры» для лесопромышленников

В Приморье изменились «правила игры» для лесопромышленников
В Приморье изменились «правила игры» для лесопромышленников
2 мая, 10:53ЭкономикаФото: 1MI
Ограничения по экспортной логистике для продукции лесопереработки сняты в Приморье. В частности это пиломатериалы, топливные гранулы и брикеты, щепа и другое сырье.

Теперь их можно везти через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино, Марково, Полтавка и Турий Рог, а не только морским или железнодорожным транспортом, сообщили в краевом правительстве.

Ранее о необходимости такого решения заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Его инициативу поддержал полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Тогда речь шла об упрощении выдачи разрешений на экспорт, утверждении границ особо-защищенных участков леса (ОЗУ), увеличении числа пунктов пропуска через границу, а также о моратории на проверки участников рынка.

Дело в том, что за время действия административных барьеров отрасль понесла убытки и, как следствие, это сказалось на ее налоговой отдаче в бюджет. Как пояснил руководитель Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса (ПАЛЭКС) Павел Корчагин, участники рынка сразу «забили тревогу» и попросили власти изменить «правила игры».

Корчагин уточнил, что прямые убытки, которые понесли предприятия региона за несколько месяцев, пока действовали ограничения, посчитать сложно, но снятие ограничений облегчит и ускорит экспорт продукции лесопереработки и увеличит оборот средств. По данным за прошлый год, отдача лесной отрасли в бюджет составила 2 миллиарда рублей. Как считает министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов, этот показатель в перспективе можно увеличить до 3 миллиардов.

По информации Приморскстата, с начала года в Приморье увеличилось производство лесоматериалов и щепы технологической (на 48%), окон (в 1,6 раза) и дверей, их коробок и порогов деревянных (на 34,8%).

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ПромышленностьлесПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы