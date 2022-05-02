В Приморье изменились «правила игры» для лесопромышленников

Ограничения по экспортной логистике для продукции лесопереработки сняты в Приморье. В частности это пиломатериалы, топливные гранулы и брикеты, щепа и другое сырье.

Теперь их можно везти через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино, Марково, Полтавка и Турий Рог, а не только морским или железнодорожным транспортом, сообщили в краевом правительстве. Ранее о необходимости такого решения заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Его инициативу поддержал полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Тогда речь шла об упрощении выдачи разрешений на экспорт, утверждении границ особо-защищенных участков леса (ОЗУ), увеличении числа пунктов пропуска через границу, а также о моратории на проверки участников рынка. Дело в том, что за время действия административных барьеров отрасль понесла убытки и, как следствие, это сказалось на ее налоговой отдаче в бюджет. Как пояснил руководитель Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса (ПАЛЭКС) Павел Корчагин, участники рынка сразу «забили тревогу» и попросили власти изменить «правила игры». Корчагин уточнил, что прямые убытки, которые понесли предприятия региона за несколько месяцев, пока действовали ограничения, посчитать сложно, но снятие ограничений облегчит и ускорит экспорт продукции лесопереработки и увеличит оборот средств. По данным за прошлый год, отдача лесной отрасли в бюджет составила 2 миллиарда рублей. Как считает министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов, этот показатель в перспективе можно увеличить до 3 миллиардов. По информации Приморскстата, с начала года в Приморье увеличилось производство лесоматериалов и щепы технологической (на 48%), окон (в 1,6 раза) и дверей, их коробок и порогов деревянных (на 34,8%).

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