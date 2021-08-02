«Пятерочка» готовится зайти в Приморье в 2022 году

Популярные супермаркеты «Пятерочка» могут появиться и в Приморском крае. Под сообщению «новых медиа», открытия можно ждать уже в 2022 году.

Во время конференции «Диалог X5-2020» исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман сообщил о возможности появления супермаркетов «Пятерочка» на приморском рынке. По его словам, более 20 тысяч точек откроется в восьми федеральных округах страны. Местным супермаркетам следует готовиться к появлению нового конкурента, который, по предварительным данным, начнет зазывать приморцев в свои магазины уже в 2022 году. На сегодняшний день в Приморском крае рынок делят два самых крупных ритейлера региона: «Самбери» и «Реми». Третий крупный ритейлер края «Фреш 25» был поглощен сетью «Самбери». Федеральные сети уже давно «засматриваются» на Дальний Восток и Приморье в частности. Однако прибывать в край стали относительно недавно. К сетям фастфудов Burger King и Hesburger уже успели «присоединиться» McDonald’s и KFS. Кроме того в на Дальнем Востоке можно найти и строительный гипермаркет Leroy Merlin.

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