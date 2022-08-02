Комплекс по утилизации мусора создадут в Приморье

Комплекс по утилизации мусора создадут в Приморье

Комплекс по утилизации мусора создадут в Приморье

Вчера, 10:43
Экономика
Фото: Александр Сафронов / пресс-служба правительства Приморского края
Новое предприятие в пос. Городечный Надеждинского района позволит принимать и перерабатывать мусор из Владивостока, Артёма и Надеждинского района.

Соответствующее концессионное соглашение по созданию и эксплуатации комплекса по обработке, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов заключено в Приморском крае.

Компания «Полигон» намерена построить в Приморском крае полигон и мусоросортировочный комплекс с объектом компостирования. Появление этих предприятий позволит снизить процент захоронения отходов, сдержать рост тарифов для населения и юрлиц, снизить негативное влияние на окружающую среду.

Ежегодно на полигоне будут принимать 58 тысяч тонн ТКО. Плановая выборка вторичных материальных ресурсов на мусоросортировочном комплексе составит 15%. Выбранные полимеры, картон, стекло, цветной и черный металл будут отправляться на более глубокую переработку и использоваться в производстве готовой продукции.

Только около 30% отходов, оставшихся после сортировки, будет компостироваться.

В ближайшее время начнутся инженерные изыскания и подготовка проектной документации.

По словам заместителя Председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, одним из главных достоинств комплекса является то, что он будет экологически безопасен.

В регионе параллельно создаётся экотехнопарк, где разместят производства по переработке шин, стекла, пластика. Смежная территория с полигоном как раз уже и определена под экотехнопарк.

В крае, напомним, действует государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
ТБО
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