Комплекс по утилизации мусора создадут в Приморье

Соответствующее концессионное соглашение по созданию и эксплуатации комплекса по обработке, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов заключено в Приморском крае.
Компания «Полигон» намерена построить в Приморском крае полигон и мусоросортировочный комплекс с объектом компостирования. Появление этих предприятий позволит снизить процент захоронения отходов, сдержать рост тарифов для населения и юрлиц, снизить негативное влияние на окружающую среду.
Ежегодно на полигоне будут принимать 58 тысяч тонн ТКО. Плановая выборка вторичных материальных ресурсов на мусоросортировочном комплексе составит 15%. Выбранные полимеры, картон, стекло, цветной и черный металл будут отправляться на более глубокую переработку и использоваться в производстве готовой продукции.
Только около 30% отходов, оставшихся после сортировки, будет компостироваться.
В ближайшее время начнутся инженерные изыскания и подготовка проектной документации.
По словам заместителя Председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, одним из главных достоинств комплекса является то, что он будет экологически безопасен.
В регионе параллельно создаётся экотехнопарк, где разместят производства по переработке шин, стекла, пластика. Смежная территория с полигоном как раз уже и определена под экотехнопарк.
В крае, напомним, действует государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.