Трактор RSM 2375 – высокопроизводительный помощник для средних и крупных хозяйств!

Многие фермеры признают, что один из самых лучших вариантов – это трактор RSM 2375 производства Ростсельмаш.
Широко известный RSM 2375 с мощностью двигателя 380 л.с. – это мощный помощник в любом хозяйстве, фермеры высоко ценят эту модель за надёжность и выносливость.
Отзывом о работе на тракторе RSM 2375 производства Ростсельмаш поделился председатель СХПК «Восход», Анучинский район, Мищенко Виктор Владимирович:
«Данная машина у нас в хозяйстве уже 2 года. Используем на всех основных видах работ, начиная от культивации и обработки почвы, и до посадочных, уборочных и послеуборочных работ. Основной вид деятельности – выращивание зерновых и сои.
За сезон у нас трактор обрабатывает около 1500 га земли. Одним из критериев выбора стала высокая производительность модели RSM 2375. И трактор полностью оправдал наши ожидания, удобный в эксплуатации, мощный и манёвренный, комфортабельный для работы. Ребята из отдела сервиса компании «Дальневосточный Автоцентр» (официальный дилер Ростсельмаш в Приморском крае) закрывают все вопросы по обслуживанию, если такие появляются, необходимые запчасти тоже всегда в наличии.
С поставленными задачами трактор отлично справляется, готов рекомендовать данную модель коллегам».
Трактор RSM 2375 – это действительно производительная, простая в обслуживании и экономичная машина, при агрегатировании с современными орудиями может использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ.
Особенности данной модели:
Положительно отозвался о тракторе RSM 2375 и глава КФХ Носов Сергей Маркелович, Лесозаводский район, с. Невское:
«Хороший трактор, всем довольны, легко ввели в эксплуатацию. Работаем на данной машине с 2018 года. У нас в хозяйстве 1500 га, трактор нас очень выручает. Машина проста в обслуживании, в кабине созданы отличные условия для механизатора: круговой обзор, прекрасная шумоизоляция, пылеизоляция, очень удобное управление.
Важным фактором при покупке трактора стало, то, что в Приморье есть официальный дилер Ростсельмаш – «Дальневосточный Автоцентр». Хорошие там работают ребята: и в выборе техники помогут, и в сервисном обслуживании, всегда на связи, подскажут, приедут, запчасти в наличии необходимые. Рекомендую.»
Тракторы от Ростсельмаш соответствуют самым жёстким современным стандартам и известны своей эффективностью и экономичностью.
Помимо выпуска надежной сельхозтехники, производитель уделяет большое внимание разработкам специального программного обеспечения для улучшения качества работ в агросфере.
Мы живем в век цифровизации всего, и сельское хозяйство не исключение. Данная отрасль стремительно «умнеет» – сюда приходят системы, ранее доступные только в высокотехнологичных отраслях, речь идет об автоматизации полевых работ с помощью цифровых разработок Ростсельмаш, а именно о платформе агроменеджмента РСМ Агротроник.
Менеджеры отдела продаж «Дальневосточный Автоцентр» – официального дилера производителя – рассказали подробнее:
«Платформа агроменеджмента РСМ Агротроник – это аппаратно-программный комплекс, который управляется с помощью обычного смартфона, компьютера или планшета. Благодаря оборудованию, интегрированному в бортовую систему сельхозтехники, и программе на базе серверной и передающей архитектуры, у пользователя есть возможность получать информацию о сельхозмашине максимально оперативно и в полном объёме.
Функциональность платформы РСМ Агротроник наращивалась исходя из элементарных потребностей растениеводства. Это снижение потребления ГСМ, сокращение потерь при уборке урожая, экономия времени на проходах и, как следствие, повышение эффективности всех работ в целом.
Применение сервисов во всём их многообразии (и даже по отдельности) способствует развитию точного земледелия и делает бизнес более устойчивым.»
Юрий РОГОВ
Фото: предоставлено Ростсельмаш