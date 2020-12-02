Условия для бизнеса: как власти повышают привлекательность региона для инвесторов и предпринимателей

Для бизнеса в Приморье действительно действует немало государственных мер поддержки. Одни из ключевых — это преференции территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Резиденты первого режима получают налоговые льготы, могут привлекать иностранную рабочую силу без учёта квот и пользоваться процедурой свободной таможенной зоны. Предполагается, что им должны предоставить готовую инфраструктуру в рамках ТОР. Но в Приморье, как и в других регионах Дальнего Востока, с этим возникли проблемы. Первые территории в крае появились в 2015 году, но многие объекты не готовы до сих пор. Например, только в этом году Корпорация развития Дальнего Востока смонтировала и ввела в эксплуатацию пять распределительных трансформаторных подстанций (РТП) на ТОР «Надеждинская».