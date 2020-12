Условия для бизнеса: как власти повышают привлекательность региона для инвесторов и предпринимателей

Уровень привлекательности субъекта для инвесторов и бизнеса — один из ключевых показателей, указывающих, главным образом, на уровень жизни в регионе.

С ростом числа предпринимателей увеличивается объём налоговых поступлений в бюджет, появляются новые рабочие места, территория становится более интересной для туристов, что влечёт за собой дальнейшее развитие всего края. Данные статистики и опросы говорят о стабильном улучшении условий для ведения бизнеса в Приморье. Мы решили разобраться, действительно ли это так, и каково сейчас на самом деле приходится приморским предпринимателям. Территория поддержки Для бизнеса в Приморье действительно действует немало государственных мер поддержки. Одни из ключевых — это преференции территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Резиденты первого режима получают налоговые льготы, могут привлекать иностранную рабочую силу без учёта квот и пользоваться процедурой свободной таможенной зоны. Предполагается, что им должны предоставить готовую инфраструктуру в рамках ТОР. Но в Приморье, как и в других регионах Дальнего Востока, с этим возникли проблемы. Первые территории в крае появились в 2015 году, но многие объекты не готовы до сих пор. Например, только в этом году Корпорация развития Дальнего Востока смонтировала и ввела в эксплуатацию пять распределительных трансформаторных подстанций (РТП) на ТОР «Надеждинская». Резиденты СПВ обладают примерно тем же перечнем преференций. До этого года предприниматели могли также получить земельные участки без торгов в границах свободного порта. В октябре депутаты Госдумы приняли решение отменить эту возможность. По мнению законотворцев, бизнесмены нередко злоупотребляли правом упрощённого оформления земли. Однако льготы СПВ продолжают пользоваться успехом у бизнеса. Если в 2016-м году, когда программа только начала действовать, статус получили 118 юрлиц, то в 2020-м число резидентов уже составило 1204 человека. Также предпринимателям в Приморье доступны обширные меры финансовой и имущественной поддержки. Ставка льготных займов стартует от 0,1%, действуют многочисленные денежные гранты, приобрести оборудование в лизинг можно на доступных условиях. Благодаря механизмам государственно-частного партнёрства инвесторы могут получить государственное имущество для реализации проекта без торгов. Активно сокращаются сроки оказания услуг для бизнеса, упрощаются сами процедуры. Так, подключиться к сетям связи и электричеству можно онлайн через региональный портал. До конца года на сайте можно будет оформить и лицензию на алкоголь. Для инвесторов и предпринимателей в крае действует ряд институтов развития — это центр «Мой бизнес», Инвестиционное агентство Приморья, краевая Корпорация развития. Задача этих структур — поддержка представителей бизнеса, оказание консультаций, помощь в решении административных вопросов. Под эгидой КРПК в регионе недавно начал действовать промышленный парк «Большой камень». Предприниматели смогут арендовать там помещение или земельный участок по льготным ставкам. Возведение объектов промпарка начнётся в 2021 году. О том, что условия для бизнеса в Приморье если и не идеальны, то вполне «на уровне», говорит и статистика. Согласно данным ФНС, сегодня в крае действуют 84 765 юридических лиц, из них 46 064 — индивидуальные предприниматели. Это минимум за последние четыре года. Но такое падение объясняется пандемией коронавируса, в связи с которой многие организации были вынуждены уйти с рынка. Ещё в марте в Приморье насчитывалось около 88 тысяч юрлиц — это средний показатель, остающийся стабильным из года в год. Несмотря на пандемию коронавируса и вызванные этим сложности, объём инвестиций в основной капитал в Приморье растёт. За девять месяцев текущего года размер вложений превысил 119 миллиардов рублей. За аналогичный период прошлого года этот же показатель составил 101,3 миллиарда. Это свидетельствует о том, что предприниматели продолжают вкладывать деньги в развитие своих проектов. В сумму инвестиций также входят средства участников долевого строительства, вложенные в покупку недвижимости. Земельный вопрос Состояние инвестклимата в регионах оценивается в соответствии с показателями национального инвестрейтинга. В этом году Приморье поднялось на 21 позицию, заняв 34 строчку. Ещё два года назад край находился на 76 месте. Это свидетельствует о том, что в Приморском крае появляются новые меры поддержки, снижается административное давление на предпринимателей, становится проще завести своё дело. «Нацрейтинг — это оценка бизнесом усилий власти по созданию комфортных условий. Данные рейтинга строятся на основании опросов предпринимателей, которые получили ту или иную услугу. И, по сути, никто не знает, кому и с какими вопросами позвонят. Тот результат рейтинга, который есть, соответствует реальному положению дел. Большая часть имеющихся там показателей говорит о качестве услуг для бизнеса. Последние два года правительство края сокращает сроки, упрощает процесс предоставления процедур. Например, сейчас меньше времени уходит на присоединение к электросетям, большая работа проводится по переводу госуслуг в электронный вид», — рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина. Вице-президент приморского отделения Торгово-промышленной палаты Михаил Веселов отметил, что сейчас в крае сформирована основа для системной работы по привлечению инвестиций. «Это подтверждает динамика показателей в нацрейтинге состояния инвестклимата. Правительство края и деловые объединения проделали большую работу. Но ситуация пока не оптимальна, есть над чем работать», — сказал Веселов. Главная болевая точка для предпринимателей Приморья - это, в первую очередь, «земельный вопрос». Марина Шемилина пояснила, что проблема с выделением земли актуальна, главным образом, для Владивостока. Это объясняется отсутствием достаточного количества свободной территории в городском округе. «Остаётся нерешённой проблема и с землями Минобороны. Правительство вручную работает над каждым проектом, решившим начать деятельность на территории военных. И это не даёт развиваться. Принимались некоторые меры, но все они носят ручной, точечный характер», — пояснила омбудсмен. Ударом стало и решение Госдумы запретить резидентам СПВ получение земли без торгов. Но, уверяет Шемилина, тут есть вина самих предпринимателей. Многие резиденты, оформив все необходимые преференции и получив земельный участок, перепродавали юрлицо другим предпринимателям. Для некоторых такие схемы превратились в бизнес. Ситуации удалось бы избежать, уверена Шемилина, если бы в законе прописали запрет на осуществление резидентами конкретных видов деятельности. Остаётся актуальным и регулирование в сфере контрольно-надзорной деятельности. На период пандемии коронавируса власти ввели временный мораторий на проверки надзорными органами. По мнению Михаила Веселова, этот опыт в правительстве могли бы экстраполировать и на «мирное время». «Практика мер поддержки может быть использована и в постпандемию. Ведь никто и не думает злоупотреблять имеющимися послаблениями. Тот, кто действительно хочет что-то нарушить, осуществит это в любом случае. Но всё больше компаний желают работать в позитивном русле», — сказал вице-президент ТПП. При этом он добавил, что за последние четыре года ситуация в сфере контрольно-надзорной деятельности в Приморье значительно улучшилась. Ещё одна проблемная точка — надёжность энергосистемы, считает Веселов. Недавний «ледяной шторм» указал на явные проблемы в этой сфере: около 120 тысяч человек оказались без электричества, среди них были и предприниматели, которые не смогли оказывать услуги. Подключить к сетям всех абонентов не удалось даже спустя неделю. Помимо улучшения условий для ведения бизнеса следует обратить внимание и на уровень жизни в регионе, добавил Веселов. Для привлечения квалифицированных работников и сохранения уже имеющегося населения необходимо строить доступное жильё, улучшать качество оказания медпомощи, заниматься созданием привлекательных общественных пространств. Иначе говоря, все меры должны действовать в комплексе. Анна Сатимова

