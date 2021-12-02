ННК в Приморье: топливо на АЗС поступает в полном объёме

В Приморье третьи сутки идут работы по ликвидации циклона, обрушившего 30 ноября на регион практически месячную норму осадков. Сильный снегопад и штормовой ветер вызвал транспортный коллапс в населенных пунктах края, а также внёс коррективы в работу автозаправочных станций.

Однако АЗС сети ННК работают по обычному рабочему расписанию. При этом доставка топлива до АЗС организована в усиленном режиме, поскольку ситуация на дорогах ещё сложная. Сотрудники компании выходят на очистку территорий автозаправочных станций от снега, АЗС закрываются на недолгое время вечером и ночью поочерёдно, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. В соцсетях некоторые автомобилисты отмечают нехватку бензина определенных марок во Владивостоке. Действительно, перебои со снабжением могли случаться — ведь из-за непогоды большегрузным автомобилям, том, числе бензовозам, въезд в город и передвижение по нему было запрещено в течение двух суток. Сейчас работа всех структур АО «ННК-Приморнефтепродукт» продолжается в обычном режиме без каких-либо инцидентов, для нормализации ситуации дополнительно привлекается наемный бензовозный транспорт. На АЗС, расположенных в отдалённых районах края, отключенных от энергоснабжения ввиду непогоды, вводятся в действие мобильные дизель-генераторные установки. — Дефицита бензина на нефтебазах нет, топливо на АЗС поступает в полном объёме, доставка ведётся бензовозами, которые соответствуют всем требованиям, применяемым к перевозке опасных грузов, — подчеркнули в компании. Отметим: на АЗС сети в первую очередь заправляют автомобили спецслужб и снегоуборочной техники. Это делается в целях оперативной ликвидации последствий снегопада.

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