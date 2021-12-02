За статус резидента свободного порта Владивосток теперь просят в десять раз меньше

За статус резидента свободного порта Владивосток теперь просят в десять раз меньше
За статус резидента свободного порта Владивосток теперь просят в десять раз меньше
Сегодня, 14:55ЭкономикаФото: 1mediainvest
Минимальный объём инвестиций для претендентов на получение льгот резидентов свободного порта Владивосток снижен в десять раз — с 5 млн рублей до 500 тысяч рублей. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс утвердил президент РФ Владимир Путин.

Свободный порт Владивосток — территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных образованиях пяти дальневосточных регионов — в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке. Сейчас с помощью СПВ свои инвестиционные проекты реализуют 2065 резидентов с общим объёмом заявленных инвестиций 1,2 трлн рублей.

— Наша задача — чтобы как можно больше инвестиций пришло в экономику Дальнего Востока, чтобы строились и запускались новые предприятия, создавались новые рабочие места. Для этого и были созданы преференциальные режимы — ТОРы и свободный порт Владивосток, дающие инвестору налоговые льготы и административную поддержку. ТОРы рассчитаны на поддержку крупного бизнеса. Для малого и среднего — свободный порт Владивосток. Его резидентами уже стали более 2 тысяч инвесторов. Эта мера востребована, но не все, кто хотел бы развивать своё дело могут воспользоваться льготами свободного порта — для многих оказался слишком велик порог для получения статуса резидента свободного порта — 5 млн рублей. Чтобы поддержать предпринимателей, дать им больше возможностей для развития, он был снижен, — цитирует пресс-служба Минвостокразвития РФ полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ИнвестицииСвободный порт Владивосток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы