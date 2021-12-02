За статус резидента свободного порта Владивосток теперь просят в десять раз меньше

Минимальный объём инвестиций для претендентов на получение льгот резидентов свободного порта Владивосток снижен в десять раз — с 5 млн рублей до 500 тысяч рублей. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс утвердил президент РФ Владимир Путин.

Свободный порт Владивосток — территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных образованиях пяти дальневосточных регионов — в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке. Сейчас с помощью СПВ свои инвестиционные проекты реализуют 2065 резидентов с общим объёмом заявленных инвестиций 1,2 трлн рублей. — Наша задача — чтобы как можно больше инвестиций пришло в экономику Дальнего Востока, чтобы строились и запускались новые предприятия, создавались новые рабочие места. Для этого и были созданы преференциальные режимы — ТОРы и свободный порт Владивосток, дающие инвестору налоговые льготы и административную поддержку. ТОРы рассчитаны на поддержку крупного бизнеса. Для малого и среднего — свободный порт Владивосток. Его резидентами уже стали более 2 тысяч инвесторов. Эта мера востребована, но не все, кто хотел бы развивать своё дело могут воспользоваться льготами свободного порта — для многих оказался слишком велик порог для получения статуса резидента свободного порта — 5 млн рублей. Чтобы поддержать предпринимателей, дать им больше возможностей для развития, он был снижен, — цитирует пресс-служба Минвостокразвития РФ полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

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