Инвесторов в Свободный порт Владивосток завлекают преференциями

Почти половина инвестиций (44,6%) в предприятия Дальнего Востока за январь — сентябрь 2020 года привлечена за счет деятельности преференциальных режимов — территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).

Об этом сообщают эксперты ФАНУ «Востокгосплан». Так, резиденты СПВ на территории Дальневосточного федерального округа вложили 17,4% от общего объема инвестиций, осуществленных резидентами преференциальных режимов. «Стоит отметить, что основной объём инвестиций в рамках СПВ сконцентрирован в трех муниципальных районах: Ванинском районе Хабаровского края (48,5%), Шкотовском районе Приморского края (24,5%) и Углегорском районе Сахалинской области (18,6%)», — отмечают аналитики. По их данным, крупнейшие проекты, осуществляемые резидентами СПВ, реализуются в сфере логистики и транспорта. Речь идет о строительстве морского транспортно-перевалочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино в Хабаровском крае и нового специализированного порта на дальневосточном побережье Российской Федерации в районе бухты Суходол, а также морского порта Владивосток в Приморском крае. «Совокупный объем инвестиций в проекты отрасли логистики и транспорта составил 72,6% от общего объёма инвестиций в рамках СПВ», — поясняют эксперты. На втором месте по объему инвестиций находится ТОР «Большой камень» в Приморском крае Photo: ФАНУ «Востокгосплан» Всего за январь — сентябрь 2020 года резидентами ТОР инвестировано 353,8 млрд рублей в экономику ДФО. Более половины из них — 64,6% вложены в ТОР «Свободный» Амурской области, где ООО «Газпром-переработка Благовещенск» реализует проект по строительству газоперерабатывающего завода. На втором месте по объему инвестиций находится ТОР «Большой камень» в Приморском крае. Более 95% инвестиций резидентов ТОР «Большой камень» приходится на проект по созданию верфи крупнотоннажного строительства, реализуемого ООО ССК «Звезда». На третьем месте оказалась ТОР «Забайкалье» Забайкальского края, объём инвестиций резидентов которой составил 6,7%. Большая часть этих инвестиций предоставлена ООО «Байкальская горная компания» для проекта по освоению Удоканского месторождения меди.

