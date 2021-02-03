Инвесторов в Свободный порт Владивосток завлекают преференциями

Речь идет о строительстве морского транспортно-перевалочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино в Хабаровском крае и нового специализированного порта на дальневосточном побережье Российской Федерации в районе бухты Суходол, а также морского порта Владивосток в Приморском крае.