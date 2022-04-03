Новое предприятие на Курилах специализируется на рыбной муке и рыбьем жире

Более 500 тонн высококачественной рыбной муки и рыбьего жира отгрузил отечественным потребителям цех, запущенный на острове Кунашир в конце января. Его продукция — важный компонент кормов для животных.

Воды, омывающие берега Курильских островов, — один из самых богатых районов Мирового океана. Основа местной экономики — добыча и переработка ценных водных биологических ресурсов. Здесь отечественные рыбаки ловят горбушу, кету, минтай, треску, сельдь-иваси, сайру, камбалу. Прежде отходы рыбопереработки приходилось утилизировать. Теперь в новом цеху «Южно-Курильского рыбокомбината» они превращаются в продукцию, пользующуюся высоким спросом у сельскохозяйственных предприятий. В правительстве Сахалинской области отметили, что 90% изготовленной на предприятии рыбной муки и рыбьего жира поступает на российский рынок. Отечественные компании используют их при производстве кормов для домашних и, что особенно важно, сельскохозяйственных животных. Появление еще одного производителя высококачественной рыбной муки и рыбьего жира повысит устойчивость животноводства в условиях антироссийских санкций, отмечают рыбопромышленники. По словам генерального директора «Южно-Курильского рыбокомбината» Константина Коробкова, введение санкций против России может привести к тому, что с российского рынка уйдут иностранные компании, которые поставляют корма для животных, продукцию сельского хозяйства. Их место готовы занять российские производители. Соответственно, вырастет спрос на отечественную продукцию. Константин Коробков сообщил, что проектная мощность цеха на Кунашире — более 8000 тонн продукции в год. Из них 5000 тонн — рыбная мука. Остальное — рыбий жир. При необходимости объемы производства могут существенно увеличиться.

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