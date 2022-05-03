В Приморье отметили День рождения гребешка экскурсией на «морской огород»

В Приморье отметили День рождения гребешка экскурсией на «морской огород»

В Приморье отметили День рождения гребешка экскурсией на «морской огород»

Вчера, 12:10
Экономика
Фото: ТИЦ Приморья/https://primorsky.ru
В бухте Витязь в Хасанском районе в понедельник, 2 мая, отметили День рождения гребешка. Организатором гастрономического праздника стал местный предприниматель — владелец морской фермы Василий Гребенников при поддержке регионального Туристско-информационного центра (ТИЦ), а также ряда ресторанов и кафе.

«Морской огород» предпринимателя является резидентом Свободного порта Владивосток. Это членство позволило предпринимателю получить подходящий участок в Хасанском районе и различные преференции, в том числе налоговые льготы. Но на выращивании гребешка Василий Гребенников решил не останавливаться. На территории фермы он планирует создать крупный на Дальнем Востоке центр гастрономического туризма с визит-центром, гостевыми домиками и кафе с террасой.

Организация Дня рождения гребешка стало началом реализации этих планов. На нынешнее мероприятие приехали жители Владивостока, Артёма, Уссурийска и других муниципалитетов края. Гости могли посетить морскую экскурсию, чтобы узнать, как гребешок нерестится, сколько надо времени, чтобы гребешок вырос до размеров горошины, как мальков укладывают в садки, чем наш деликатес отличается от сородичей, выращиваемых в тёплых морях азиатских стран. Желающие могли принять участие в закладке будущего урожая.

И, конечно, самая ожидаемая часть праздника — угощение гостей свежими морскими деликатесами.

По словам марикультурщика, директора ООО «Эффективная энергия» Василия Гребенникова, это первый опыт проведения Дня рождения гребешка. Есть желание сделать его ежегодным. Кроме того, в планах ООО — участие в фестивале «На гребне», который пройдёт в июле этого года во Владивостоке, а также намечено мероприятие в сентябре, когда начнётся переборка гребешка.

— Проводить его будем здесь же, в бухте Витязь, сделаем гастрокэмп — такой большой гастрономический эксперимент под шум волн в окружении природы. Мы хотим, чтобы приморцы и гости региона видели весь процесс выращивания гребешка, и были даже вовлечены в него, — пояснил Василий Гребенников.

Отметим, в Японии поедание морского деликатеса давно уже стало целым действом. Просто полакомиться гребешком в ресторане уже не интересно. Люди специально приобретают гастрономический тур — выезжают компаниями и семьями на морские фермы, принимают участие в процессе выращивания гребешка на разных этапах и кульминацией этой экскурсии становится дегустация морского деликатеса.

В этом году владелец «огорода» планирует поднять около 45-50 тонн гребешка. Продукция будет поставляться в рестораны Приморья, а также в западные регионы страны. К 2024–2025 годам урожай «морского огорода» должен составить около 300 тонн.

Сюжеты:
Приморье
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