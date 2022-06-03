Стоит отметить, что тема обманутых дольщиков находится на особом контроле губернатора региона. За три года удалось организовать работу и завершить строительство 18 проблемных многоквартирных объектов в крае, в правах восстановлены около трёх тысяч дольщиков. Например, как ранее сообщал «ЗР», в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс Д» уже готовят к вводу в эксплуатацию очередной долгострой. Сдача дома станет окончанием огромного объёма сложной работы по решению проблемы обманутых дольщиков микрорайона «Снеговая Падь. Комплекс Д».