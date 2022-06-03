Олег Кожемяко — о встрече с главой Минстроя РФ: «Нашли решения, которые позволяют продолжать стройку»

Олег Кожемяко — о встрече с главой Минстроя РФ: «Нашли решения, которые позволяют продолжать стройку»
Олег Кожемяко — о встрече с главой Минстроя РФ: «Нашли решения, которые позволяют продолжать стройку»
Сегодня, 15:50ЭкономикаФото: АО «КРПК»/пресс-служба правительства Приморья
Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с министром строительства России Иреком Файзуллиным накануне, 2 июня, в Москве. На встрече обсуждались проблемы строительной отрасли региона. Особое внимание уделили возведению объектов инфраструктуры в Большом Камне и достройке долгостроев ЖСК «Остров».

Ирек Файзуллин подчеркнул, что строительство промышленных парков в дальневосточных регионах — актуальная задача, она нацелена на развитие этих территорий. И Приморский край активно включён в эту работу, находит пути для дальнейшего развития.

Подробности встречи озвучил Олег Кожемяко.

— Обсудили вопросы развития инженерной инфраструктуры, которая должна быть в Большом Камне, поддержки со стороны федерального бюджета на строительство ливнёвки, использование инфраструктурных бюджетных кредитов для промышленного парка «Большой Камень» под строительную индустрию, — рассказал Олег Кожемяко.

Он также сообщил, что встречи рассматривался вопрос достройки многоквартирных домов ЖСК «Остров». Глава Приморья отметил, что необходимы дополнительные средства для достройки многоквартирных домов жилищного кооператива на острове Русском.

— Нашли взаимоприемлемые решения, которые позволяют продолжать стройку, чтобы часть объектов сдать в этом году, оставшиеся — в 2023 году. Это касается дороги и ливневки, — сообщил Олег Кожемяко.

Стоит отметить, что тема обманутых дольщиков находится на особом контроле губернатора региона. За три года удалось организовать работу и завершить строительство 18 проблемных многоквартирных объектов в крае, в правах восстановлены около трёх тысяч дольщиков. Например, как ранее сообщал «ЗР», в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс Д» уже готовят к вводу в эксплуатацию очередной долгострой. Сдача дома станет окончанием огромного объёма сложной работы по решению проблемы обманутых дольщиков микрорайона «Снеговая Падь. Комплекс Д».

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Приморье
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