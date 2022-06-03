Прямой авиарейс из столицы ДФО в культурную, оценили как историческое событие

В честь запуска нового направления — прямых регулярных рейсов Аэрофлота в Санкт-Петербург, первому пассажиру нового рейса вручили памятные подарки от авиакомпании и Международного аэропорта Владивосток имени В. К. Арсеньева.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко отмечал, что повышение мобильности приморцев — один из приоритетов в работе краевых властей.
— Открытие нового рейса между Владивостоком и Санкт-Петербургом создаст дополнительные условия для развития деловой активности, новые возможности для отдыха и путешествий, улучшит транспортную связанность Приморского края с культурной столицей нашей страны. Убежден, что в перспективе это будет способствовать экономическому развитию региона, а также новому подъему в образовании, здравоохранении, культуре и спорте, — заявил глава края.
Генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Андрей Виниченко отметил, что открытие Аэрофлотом прямого рейса в Санкт-Петербург стало — историческим событием для воздушной гавани, ранее авиаперевозчик никогда не выполнял полёты по этому направлению.
Виниченко выразил уверенность в росте туристического потока как из северной столицы в Приморье, так и наоборот.
Стоит отметить, что эксперты предрекают снижение авиаперевозок по стране. По открытым данным, в этом году из-за антироссийских санкций объёмы могут сократиться в полтора раза — до 70 млн пассажиров.
Для сравнения: Аэрофлот, по информации пресс-службы компании, в 2021 году перевёз 21,4 млн человек.
Вместе с тем итоги этом году за первые 4 месяца аэропорт Владивостока обслужил 482 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем за тот же период 2021 года. Наибольший рост числа пассажиров отмечается на рейсах в Москву, Новосибирск, Улан-Удэ, Красноярск и Южно-Сахалинск. В апреле авиакомпания «Аэрофлот» увеличила количество рейсов на московском направлении до 3 рейсов в день, а авиакомпания «Аврора» увеличила частоту рейсов по маршруту Владивосток-Красноярск до 4 рейсов в неделю.
Справка «ЗР»
Полёты по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург — Владивосток будут выполняться дважды в неделю: вылет из Пулково — по средам и воскресеньям, из МАВ — по четвергам и понедельникам. Время в пути составит 8 часов 45 минут.
На рейсах Санкт-Петербург — Владивосток — Санкт-Петербург также доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения.