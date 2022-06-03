В порту Суходол в Приморье появилась сеть для интернета вещей

МТС обеспечила связью один из важных объектов логистической инфраструктуры Приморья — строящийся угольный порт «Суходол» в Шкотовском районе. На территории порта развёрнута сеть для интернета вещей NB-IoT и запущена базовая станция стандарта LTE.

Сеть NB-IoT обеспечивает первый слой цифровой инфраструктуры и в будущем может стать надёжной платформой для запуска высокотехнологичных сервисов, работающих на базе технологии интернета вещей. Построенная на территории порта сеть позволяет подключить несколько десятков тысяч устройств, способных работать до 10 лет без подзарядки. Решения на базе NB-IoT в условиях порта могут быть использованы для удалённого мониторинга оборудования, автоматизации и обеспечения безопасности погрузочно-разгрузочных работ. Цифровая инфраструктура способна обеспечить быстрое и экономически эффективное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств — датчиков, сенсоров и счётчиков. Также на территории угольного порта запущена новая базовая станция, которая обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом стандарта LTE территорию будущего морского и угольного терминала. — Покрытие качественной связью ключевых инфраструктурных объектов региона, в том числе находящихся в процессе строительства, — один из приоритетов нашей работы. Сеть NB-IoT и высокоскоростной мобильный интернет — шаг к цифровизации и возможности внедрения на территории угольного порта различных цифровых решений для развития бизнеса: интернета вещей, облачных сервисов и умного видеонаблюдения. Развивать связь на таких предприятиях — важная социальная задача, и мы ее решаем, — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева. Справка «ЗР» Строящийся многофункциональный угольный порт «Суходол» расположен в Шкотовском районе, в 80 км от Владивостока. Проект включает в себя транспортно-перегрузочный комплекс, специализированный терминал для обработки угля и ж/д инфраструктуру. Строительство рассчитано на несколько этапов до 2027 года. Планируемый грузооборот составит 20 млн тонн угля в год.

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