— Наша цель — выйти на показатель более миллиона квадратных метров в 2022 году, в 2023–2024 годах — на 2,8 миллиона квадратных метров. И в дальнейшем ежегодно наращивать объёмы на 300 тысяч. Достижение таких результатов невозможно без работающих в крае надёжных партнеров в лице АО «ДОМ.РФ» и застройщиков, способных реализовать масштабные проекты комплексного строительства. А также местных производителей строительных материалов, из которых можно быстро и качественно возводить современное, комфортное, а главное — доступное для приморцев жилье, — подчеркнула Вера Щербина.