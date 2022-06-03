Определённую часть квартир, переданных ДОМ.РФ в качестве платы за предоставленную землю, планируется использовать для проживания студентов, преподавателей и сотрудников Дальневосточного федерального университета.
Напомним, как уже сообщал «ЗР», на аукцион будут выставлены 11 участков общей площадью свыше 8 гектаров. На них будет построено свыше 78 тыс. м2 жилья средней этажности, а также объекты социальной инфраструктуры. Кроме того, планируется оборудовать зоны отдыха, провести озеленение территории. Аукцион пройдет 8 июля, за четыре дня до него приём заявок будет завершён. Микрорайон будет построен по стандартам и типовым проектам, разработанным ДОМ.РФ и Минстроем России, подразумевающим использование современных технологий и стройматериалов.
Об этом специалисты Единого института развития рассказали представителям приморских властей и застройщикам. В свою очередь председатель краевого правительства Вера Щербина отметила, что Приморье — лидер ДФО по объёму возводимого жилья. По её данным, в крае в 2021 году было сдано в эксплуатацию 900 тыс. м2 жилья. И на достигнутом уровне регион не намерен останавливаться.
— Наша цель — выйти на показатель более миллиона квадратных метров в 2022 году, в 2023–2024 годах — на 2,8 миллиона квадратных метров. И в дальнейшем ежегодно наращивать объёмы на 300 тысяч. Достижение таких результатов невозможно без работающих в крае надёжных партнеров в лице АО «ДОМ.РФ» и застройщиков, способных реализовать масштабные проекты комплексного строительства. А также местных производителей строительных материалов, из которых можно быстро и качественно возводить современное, комфортное, а главное — доступное для приморцев жилье, — подчеркнула Вера Щербина.
Отметим, проекты арендного жилья могут быть эффективными лишь при условии введения в регионах льготы по налогу на имущество в отношении арендных домов. В Приморском крае власти уже приняли положительное решение по этому вопросу. Еще в 14 субъектах РФ, включая Хабаровский край и Амурскую область, эта льгота действует. В семи регионах, в том числе на Сахалине, планируется ввести ее в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что, по данным Приморскстата, приморцы за 2021 год построили жилых домов общей площадью почти 350 тыс. м2, что на 36% больше 2020 года и составило 40% от общей площади введённого жилья в прошлом году.
В сельской местности ввод жилья увеличился на 24% и составил 153,3 тыс. м2. Средняя площадь одной квартиры, по данным на 2021 год, составила 74,2 м², в том числе построенной организациями — 57,8, населением — 131 м².