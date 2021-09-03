«Ростелеком» проведёт линии связи на дальневосточные рудники

«Ростелеком» проведёт линии связи на дальневосточные рудники

«Ростелеком» проведёт линии связи на дальневосточные рудники

Сегодня, 19:44
Экономика
Фото: Медиахолдинг1Mi
Представители провайдера «Ростелеком» и горнодобывающего гиганта «Петропавловск» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. IT-фирма обеспечит рудники партнёра современной связью.

Свои подписи на документе оставили гендиректор «Петропавловска» Сергей Шумилов и старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Сотрудники провайдера проложат на рудниках оптоволоконные линии, обеспечит сотрудникам компании безопасный выход в интернет и обмен данными. Для обеспечения надёжных и безопасных IT-услуг будет задействована инфраструктура Центр обработки данных.

Также на рудниках появится работающая через интернет виртуальная телефонная сеть, что сделает возможным переадресовывать, распределять и записывать звонки. Телефонные номера не будут привязаны к адресу, где были подключены, а потому останутся закреплены за клиентами даже в случае смены офиса.

В пакет услуг от «Ростелекома» войдут «Телемедицина», «Управляемый Wi-Fi» и «Интерактивное телевидение», которые будут внедрены на предприятии.

Напомним, проходящий в Приморье Восточный экономический форум собрал различных представителей бизнеса и политиков. Среди последних фигурирует президент РФ Владимир Путин, принявший участие в пленарном заседании форума.

Сюжеты:
ВЭФПриморский край
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