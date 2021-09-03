«Ростелеком» проведёт линии связи на дальневосточные рудники

Свои подписи на документе оставили гендиректор «Петропавловска» Сергей Шумилов и старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.
Сотрудники провайдера проложат на рудниках оптоволоконные линии, обеспечит сотрудникам компании безопасный выход в интернет и обмен данными. Для обеспечения надёжных и безопасных IT-услуг будет задействована инфраструктура Центр обработки данных.
Также на рудниках появится работающая через интернет виртуальная телефонная сеть, что сделает возможным переадресовывать, распределять и записывать звонки. Телефонные номера не будут привязаны к адресу, где были подключены, а потому останутся закреплены за клиентами даже в случае смены офиса.
В пакет услуг от «Ростелекома» войдут «Телемедицина», «Управляемый Wi-Fi» и «Интерактивное телевидение», которые будут внедрены на предприятии.
Напомним, проходящий в Приморье Восточный экономический форум собрал различных представителей бизнеса и политиков. Среди последних фигурирует президент РФ Владимир Путин, принявший участие в пленарном заседании форума.