Уникальный совместный стартап МТС и ДВФУ позволяет проводить подробный экомониторинг

«МТС» и Дальневосточный федеральный университет сообщают о реализации первого совместного проекта на базе пилотной зоны 5G МТС. Специалисты Центра проектной деятельности ДВФУ разработали «умные» станции для экологического мониторинга воды и воздуха, работающие в сети 5G.

«Умные» устройства удаленно выявляют нарушения экологии и формируют детальные отчеты о состоянии окружающей среды, что позволяет своевременно принимать меры по улучшению экологической ситуации. Уличная станция измеряет температуру, влажность и концентрацию углекислого газа, оценивает качество воздуха и уровень шума, а станция, размещенная на воде, контролирует и анализирует температуру и колебания воды. Станции работают в сети 5G, что позволяет оперативно анализировать и передавать большие массивы данных в центр мониторинга. После успешного тестирования образцов запланировано промышленное производство серии устройств для экомониторинга. «В октябре 2020 года мы запустили пилотную сеть 5G на территории ДВФУ для тестирования высокотехнологичных разработок ученых и студентов ВУЗа. Отрадно, что первым проектом, реализованным с помощью сетей «пятого поколения», стала система для экомониторинга. Тема экологии, защиты окружающей среды, качества воздуха, воды и почвы актуальна для Дальнего Востока. Из-за пожаров, наводнений и тайфунов в ряде регионов периодически складывается неблагоприятная экологическая обстановка. Также решение может применяться на промышленных предприятиях. На производствах система автоматически контролирует уровень выбросов в соответствии с нормами законодательства и предупреждает, когда он достигает критической отметки. Это поможет предприятиям обеспечить экологическую безопасность своих технологических процессов и минимизировать возможные экологические и экономические риски», – отметил президент МТС Вячеслав Николаев. Суть стартапа заключается в том, что при передаче данных о состоянии окружающей среды в режиме реального времени используется канал связи 5 G. По словам автора проекта, руководителя направления «интернета вещей» Центра проектной деятельности ДВФУ Стрекалева Вячеслава именно 5 G может мгновенно передавать огромный объем данных без сбоя и несколько раз в секунду. «Это один из первых проектов в России и первый в Приморье, который использует именно 5G. И мы используем его для того, чтобы в режиме реального времени передавать большой объем информации с наших устройств на нашу платформу. И их обработать», - заявил Вячеслав Стрекалев. Что касается дальнейших планов, то в ближайшем будущем в кампусе ДВФУ и в 70 муниципальных учреждениях Приморского края установят специальные датчики, которые смогут мониторить состояние микроклимата помещения и делать его более комфортным для людей. «В перспективе мы планируем разметить станции экомониторинга на острове Русском в кампусе ДВФУ и еще в70 зданиях, где мы будем отслеживать состояние внутри помещения: температуру, влажность, освещение. С помощью 5G мы можем передавать именно большой массив данных в реальном времени. Сейчас, без особой нагрузки мы получаем данные раз в секунду, но можно, и участить количество записей до тридцати раз в секунду», - добавил руководитель проекта.

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