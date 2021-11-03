Минтранс РФ будет контролировать поставку грузов в регионы ДФО из портов Приморья

В министерстве транспорта РФ создана рабочая группа по контролю за ситуацией по поставке грузов в дальневосточные регионы из Приморского края. В нее вошли представители Чукотского округа, Магаданской и Сахалинской областей, и Камчатского края.

Ранее глава Камчатки Владимир Солодов неоднократно обращался в федеральный центр по поводу задержек грузов, сообщили в пресс-службе правительства полуострова. Ситуацией заинтересовался полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его поручению и была создана рабочая группа для контроля за перевозками из портов Приморья. — Рабочая группа ведет контроль за грузами, которые находятся в порту Владивостока с целью отправки в первую очередь самых необходимых — это продукты питания, медикаменты, строительные материалы для объектов, которые возводятся в рамках реализации национальных проектов. Муниципалитеты и профильные министерства собирают данные о задержанных грузах. Информация направляется в министерство транспорта для дальнейшей работы. Минтранс в ежедневном режиме обновляет сведения о задержанных контейнерах, —сказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов. По поручению заместителя министра транспорта РФ Александра Пошивай, все грузы, которые задержались во Владивостоке — 1600 контейнеров и генеральных грузов, — должны быть доставлены на Камчатку до 15 ноября. Владимир Каюмов считает, что в ближайший год напряженная ситуация в портах Владивостока сохранится. Это связано с притоком контейнеров из Китая. Их владельцы предпочли перенаправить грузы в Европу через Транссиб — сейчас это оказалось дешевле, чем через Суэцкий канал. В итоге портовые мощности едва справляются с возросшими объёмами перевалки. Сейчас необходимо четко отработать схему взаимодействия, чтобы грузы первой необходимости доставлялись в срок.

Материалы по теме: Владивостокский морской торговый порт опять идет на рекорд

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter