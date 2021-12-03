Авиакассы QR-кодами не интересуются

Об этом газете «Ведомости» сообщили несколько источников в авиакомпаниях и Минтрансе РФ. Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета). Если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.