Авиакассы QR-кодами не интересуются

Авиакассы QR-кодами не интересуются
Авиакассы QR-кодами не интересуются
Сегодня, 10:50ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Министерство транспорта отказалось от идеи обязать пассажиров предъявлять QR-коды при покупке билета на самолет.

Когда проверка станет обязательной, сертификаты станут проверять только перед регистрацией на рейс.

Об этом газете «Ведомости» сообщили несколько источников в авиакомпаниях и Минтрансе РФ. Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета). Если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

Собеседники «Ведомостей» не пояснили, как будет проходить проверка сертификатов у россиян, у которых нет профиля на «Госуслугах».

Напомним, законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах и на авиационном и железнодорожном транспорте были внесены в Госдуму 12 ноября. Сразу же против введения проверки на этапе продажи билетов высказывался гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Он отметил, что Минтранс РФ не обсудил свою инициативу с авиакомпаниями.

— Пассажиры чаще всего покупают билеты заранее, когда планируют летний отдых. Так вышло, что многие еще не вакцинированы, но смогут это сделать до непосредственного полета. В этом случае ограничение продажи без сертификата работает не в пользу авиакомпаний, и не в пользу граждан, — уверен глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Отметим, в Приморье с 1 декабря стало обязательным предъявление QR-кода при посещении непродовольственных магазинов, которые находятся и вне торговых центров. Исключения составляют аптеки и торговые точки товарами первой необходимости.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
авиаперевозкиQR-код
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