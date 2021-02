Дмитрий Медведев и пандемия оживили идею четырехдневной рабочей недели

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром и выступая на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс. Тогда глава правительства заявил о необходимости переосмыслить подход к организации труда, поскольку технический прогресс неминуемо приведет к сокращению рабочей недели и появлению у людей большего свободного времени. Медведев упомянул опыт американского предпринимателя и основателя Ford Генри Форда, который сократил рабочую неделю своим сотрудникам с 48 до 40 часов, что привело к росту производительности труда. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что на первое место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат. Следом в августе Дмитрий Медведев предложил Минтруду обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю, отметив, что этот процесс должен происходить без сокращения зарплаты. В свою очередь Минтруд заявил, что законодательство не запрещает переход на четырехдневную рабочую неделю, а лишь ограничивает ее максимальный порог до 40 часов, отметили в министерстве, пишет РБК. В ведомстве отметили, что Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели. Она должна длиться не более 40 часов. «При этом нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнерства/коллективного договора в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней», — сказали в Минтруде. В ноябре того же года премьер предложил трансформировать свою идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю в вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми. Отвечая на вопрос журналистов, не убила ли пандемия идею о четырехдневной рабочей неделе, зампред Совбеза сказал: "Тогда точно не убила, а оживила", пишет РИА Новости. «Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — отметил он. «Но это не значит, что мы завтра должны сразу же перейти к этому, потому что, когда я это сформулировал, сразу же посыпались упреки: „Куда нам сейчас, на какие четыре дня, мы и в пять-то дней не укладываемся, а надо, чтобы экономика росла…“ Конечно, речь идет не о том, чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики», — сказал Медведев. По его мнению, «эта идея самоценна как идея, то есть ценна сама по себе», так как «человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства, для того чтобы жить, для того чтобы отдыхать, для того чтобы правильным образом строить свой рабочий день». Стоит отметить, что в очередной раз прозвучавшее предложение Дмитрия Медведева о введении 4-дневной рабочей недели россияне поддерживают уже чаще, чем 3 месяца назад. Третий выходной день они планируют потратить на семью, подработку или отдых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 300 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Опрос представителей работодателей показал, что 4-дневную рабочую неделю уже внедрили 4% организаций. В 1 из 100 компаний сокращенная рабочая неделя была введена на некоторое время, но сейчас всех вернули на обычный график. В 13% компаний обсуждали такое нововведение: в т.ч. 4% посчитали его допустимым, а 9% отказались от этой идеи. Переход на 4-дневную неделю сегодня поддерживают 48% россиян, причем женщины — чаще мужчин (53 и 43% соответственно). В октябре эту инициативу одобряли реже (40%). Среди россиян, работающих по графику 5-дневной недели, 7 из 10 считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за 4 дня. В октябре такое утверждали 65%. Рассказывая о своих планах на третий выходной, практически 32% хотели бы посвятить время семье. По 18% россиян в освободившийся день будут отдыхать или подрабатывать. По сравнению с октябрем россияне стали чаще планировать на третий выходной просто отдых или активности, но реже говорить о самообразовании.

