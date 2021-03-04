Владивосток назвали перспективным центром экономического роста

Владивостокская и Хабаровская агломерации в ближайшее время станут центрами экономического развития на Дальнем Востоке и в России. К такому выводу пришли эксперты ФАНУ «Востокгосплан», анализируя перспективы развития дальневосточного макрорегиона.

По словам специалистов, в ДФО также, как и в целом по стране, продолжаются процессы концентрации населения и экономической активности в крупных городах и городских агломерациях. «На Дальнем Востоке сформировались две крупные агломерации — Владивостокская и Хабаровская, где численность населения более 500 тыс. человек. Эти агломерации являются центрами притяжения населения и концентрации экономической активности, основными центрами социальной, культурной, научной и образовательной деятельности ДВ и основными транспортно-логистическими узлами. Численность населения в этих агломерациях растет», — отмечают аналитики. По расчетам «Востокгосплана», численность населения Хабаровска растёт быстрее, чем во Владивостоке, поэтому его роль как центра концентрации выше. Рост численности населения обеспечивается за счёт урбанизации и миграционного притока из северных территорий Дальнего Востока. «Развитая образовательная, научная, культурная и прочая социальная инфраструктура агломераций притягивает население из других регионов ДФО, а также способствует собственному воспроизводству качественного человеческого капитала», — отмечают аналитики. По мнению разработчиков Стратегии пространственного развития Российской Федерации, Владивосток должен обеспечить вклад в экономический рост России более 1% ежегодно, Хабаровск — от 0,2 до 1%. «Сосредоточение человеческого капитала, производительных сил, более развитой инфраструктуры в совокупности дает синергетический эффект для социально-экономического развития агломераций, регионов и всего Дальнего Востока», — пояснили эксперты. Согласно имеющимся данным, на два городских округа приходится 20 организаций высшего образования и филиалов (из 79 на Дальнем Востоке), в том числе федеральный университет на острове Русский — Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), в которых обучаются студенты из всех дальневосточных регионов — он является одним из основных источников миграционного притока. Во Владивостоке находится 15 научных институтов и центров ДВО РАН, в Хабаровске — 10. Высокотехнологичная помощь для жителей всего ДФО осуществляется на базе четырёх федеральных медицинских центров, три из которых находятся в Хабаровске. Кроме того, в этих городах сосредоточены основные культурно-досуговые центры макрорегиона (театры, музеи, филармонии, цирки, зоопарки), в том числе объекты федерального значения — Приморская сцена Мариинского театра, Приморский океанариум. Фото: ФАНУ «Востокгосплан»

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