Приморцы в марте объелись фастфуда и раскупили одежду уходящих с российского рынка брендов

В Приморье с начала года граждане купили продовольствия и товаров народного потребления на 133 млрд рублей, что больше уровня прошлого года в сопоставимых ценах на 1%.

Из них на продукты питания, включая напитки и табачные изделия приморцы потратили 64 млрд, рублей, на промышленные — 69 млрд рублей. За первые три месяца 2022 года приморцы оставили в столовых, кафе и ресторанах 6 млрд рублей, превысив уровень прошлого года на 7%. Эксперты одного из федеральных банков, исследовав транзакции более 20 млн своих клиентов, выяснили, как изменилось потребление россиян с конца февраля 2022 года. Как отмечает New Retail, со ссылкой на данные банка, с конца февраля 2022 года отмечается значительное увеличение трат на одежду, технику и товаров для дома. Например, с 24 февраля по 10 марта 2022 года средний чек на электронику и бытовую технику вырос на 86% к 2021 году и в два раза к началу февраля 2022 года. Обороты предприятий в сфере оптовой торговли компьютерами и ПО выросли на 170% за две недели после 23 февраля по сравнению с периодом в начале февраля. Также увеличились обороты розничной продажи электроники на 53%, салонов красоты — на 20%. Аналогичный рост показали компании, оказывающие услуги в сфере недвижимости, а вот оборот гостиниц снизился на 51%. Средний чек на косметику после 24 февраля 2022 года вырос на 40% по сравнению с первой половиной февраля, а количество покупок увеличилось на 46%. Такой рост связан с традиционной сезонной активностью накануне Международного женского дня. В прошлом году с 25 февраля по 11 марта россияне покупали косметику немного чаще — на 3%, но средний чек был ниже на 20%, при том что в этом году в некоторых сетях колебание стоимости разных позиций составляет от 10 до 100%. Интересные данные исследовательской группы банка о тратах на одежду россиян — в марте они выросли на 20% в сравнении с февралём. Как полагают банковские аналитики, это связано не столько с традиционным обновлением гардероба, связанным со сменой сезона, а с тем, что граждане постарались заранее запастись одеждой на фоне информации об уходе с российского рынка части зарубежных брендов. Которые в начале марта объявили о приостановке работы в РФ. В итоге, например, в магазинах Zara 5 марта количество покупок выросло на 50%, а траты — в 2,5 раза (к 5 марта 2021 года). Суммы денег, оставленных в общепите, также выросли. В заведениях фастфуда после 24 февраля жители России потратили чуть больше, чем в 2021 году. А в предпоследний день работы ресторанов «Макдоналдс» (воскресенье 13 марта) количество транзакций выросло на 26% (по сравнению с другими воскресеньями февраля), а траты — на 60%. При этом именно 13 марта 2022 года стало рекордным по сумме трат и среднему чеку в ресторанах сети за последние три года. По сравнению с предыдущим рекордом по сумме трат, который был в мае 2021 года, средний чек вырос на 43%, а сумма — на 34%. Эксперты уверены, что потребительская активность россиян в конце февраля — начале марта связана с информацией о санкционных мерах и стремлением граждан запастись товарами и продовольствием впрок. Аналитики не исключают в дальнейшем снижение количества покупок россиянами в последующие месяцы. Правда, расходы граждан все равно возрастут из-за подорожания товаров и услуг, вызванного введением антироссийских санкций. Дефицита товаров любых групп не ждут, но из-за усложнённой логистики увеличатся сроки доставки и её стоимость.

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