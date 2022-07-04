«Красная» путина на Дальнем Востоке радует рыбаков — за прошедший месяц вылов тихоокеанских лососей достиг 11,75 тыс. тонн, что более чем в два раза больше, чем в 2020 году.

Больше всего добывает Камчатка — её вклад в общий котёл превышает 10 тыс. тонн, это в 2,6 раз выше уровня 2020 года. В Росрыболовстве сообщили, что основной улов пришёлся на деликатесный подвид — нерку. Её выловлено около 10 тыс. тонн. Также в улове камчатцев — 235 тонн чавычи, 175 тонн кеты, И только 30 тонн горбуши, этой самой народной рыбы по стоимости из всех лососевых. С ростом уловом снижаются и цены на нерку в рознице. Правда медленно и пока только на Камчатке. В начале прошлого месяца, а «красная путина» стартовала, напомним, с 1 июня, она стоила 600 рублей за кг, сейчас за потрошённую с головой рыбу просят 500 рублей за кг. На Чукотке в эту путину добыли в 3,2 раза больше лососевых — 49 тонн, и также практически вся — нерка. На Сахалине — 462 тонны лососей, в Хабаровском крае — 378 тонн, в Приморье — 432,6 тонн, в Магаданской области — 3,6 тонны. Справка «ЗР» В 2022 году на Дальнем Востоке наука позволяет выловить 322 тыс. тонн лососей, в том числе 190 тыс. тонн горбуши, 90 тыс. тонн кеты, 33 тыс. тонн нерки. В частности, на Камчатке — 150 тыс. тонн, в Приморье — 2,1 тыс. тонн. И кстати, лососевые путины сравнивают чётный с чётным и нечётный с нечётным годами. Это связывают с особенностями воспроизводственного цикла горбуши — основного вида промысла.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter