Складской комплекс для автомобильных запчастей строят на границе с Приморьем

Огромные склады расположены неподалёку от границы РФ — КНР и предназначены для хранения автозапчастей с последующим экспортом, сообщает портал biang со ссылкой на телевидение Суйфэньхэ.

Объект, площадью 70 тыс. м2, возводят рядом с грузовой железнодорожной станцией Суйфэньхэ, откуда отправляются поезда в Приморье. Объем инвестиций в проект составляет примерно полтора млрд рублей, ожидаемая ежегодная прибыль предприятий, которые будут расположены на территории кластера, — около двух млрд рублей. Основным инвестором является Гуандунская компания Masuma. Она продаёт автодетали в 40 странах мира около 20 лет. По данным телеканала, компания занимает треть российского рынка импортных запчастей для машин. Приморцам, кстати, марка Masuma хорошо знакома. Полки автомобильных магазинов региона заполнены продукцией под этим брендом. В пробежных японских Тoyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Mazda и других без проблем применяют «расходники» и более важные детали и узлы, изготовленные на заводах Masuma, в основных системах автомобилей.

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