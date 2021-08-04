Пандемия усилила назревавшие процессы в Приморье

Как рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, снизилось число малых компаний, занятых в этой отрасли экономики — если по итогам 2020 года было 23297 фирм, то на сегодня их уже 21524.
Как на самом деле обстоят дела у предпринимателей, насколько чувствителен был удар пандемии по бизнесу и как сейчас восстанавливается отрасль, узнал у экспертов корреспондент «Золотого Рога».
Волна за волной
По словам председателя Приморской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое Единство» Марины Семеновой, в сфере торговли сильнее всего карантинные ограничения ударили по объектам малого и среднего предпринимательства (МСП).
— Если первую волну ограничений практически всем удалось как-то пережить, то во вторую, с осени 2020 года, многим пришлось чем-то жертвовать: кто-то ограничился сокращением персонала, количеством точек продаж, а некоторые и вовсе закрыли бизнес. Продовольственным магазинам было несколько легче, поскольку их товар всегда востребован. В начале пандемии они даже выиграли на ажиотажном спросе: население скупало продукты питания длительного хранения в огромном количестве, — отметила Марина Семенова.
Однако в кризис обострилась давняя проблема продовольственных компаний малого формата — закупка у оптовых поставщиков продуктов питания товаров по более высоким ценам, чем те отпускают крупным сетям. Не секрет, что практически все приобретается у одних и тех же региональных дистрибьюторов. А у оптовиков действует правило: чем больше приобретаемых товаров, тем меньше их отпускная стоимость. В результате конкурентоспособность объектов малого и среднего предпринимательства падает, так как им трудно тягаться по объемам закупок с крупными торговыми сетями.
Если небольшой павильон с ассортиментом, как в гипермаркете, расположен рядом с крупной сетевой торговой точкой, вряд ли у него есть шансы на выживание, в отличие от придомовых магазинов, куда заходят за единичной покупкой. Не бежать же в гипермаркет за булкой хлеба, пачкой соли, макаронами, шоколадкой или выпечкой к чаю. Такие магазины шаговой доступности могут более-менее успешно существовать, формируя товарную матрицу под импульсивный спрос. Также малые торговые предприятия активно ищут поставщиков с эксклюзивным продуктом, который нельзя купить в супермаркете: это фермерская продукция, домашняя сдоба, заготовки на зиму, дикоросы и многое такое подобное. И это не спроста — эксклюзивные товары помогают сохранить покупательский поток.
По данным Приморскстата, ограничения, связанные с коронавинусной инфекцией, изменили структуру розничной торговли края. Так, доля промышленных товаров, которая в течение последних десяти лет была стабильно выше продовольственной, в 2020 году снизилась до 46%.
По информации президента Союза лиги предпринимателей города Владивостока Павла Германа, до трети индивидуальных предпринимателей и компаний из сектора малого и среднего бизнеса в Приморье свернули свою деятельность в течение прошлого — начале нынешнего года.
— В первую очередь стали закрываться павильоны одежды, обуви, а также магазины мелкой электроники, не сетевые, а именно с небольшим ассортиментом, — отмечает Павел Герман.
— В 2020 году в апреле — мае торговые центры были закрыты, но с июня посетителей становилось все больше, и в июле–августе поток покупателей практически восстановился, поскольку сказался отложенный спрос, да и не все любят приобретать одежду в Интернете. Затем продажи опять упали, процентов на 20 относительно уровня 2019 года, — комментирует владелец магазинов одежды для детей и взрослых, расположенных в торговых центрах Владивостока Вячеслав Суздальцев.
Жить дружно выгодно
Проблемы торговых предприятий малого формата усугубили и отношения с арендодателями. Несмотря на отсутствие покупателей, далеко не все хозяева торговых центров и площадок были готовы разделить с арендаторами финансовые трудности.
— Кто-то предоставил рассрочку или снизил арендные платежи на период локдауна, кто-то отказался идти на уступки. И предприниматель ушел, не потянув аренду в условиях отсутствия покупателей. Владельцы помещений объясняют свою позицию тем, что они несут затраты по охране, ЖКХ. Без всяких скидок, даже если торговый центр закрыт для посещений покупателями из-за санитарных ограничений. Так, знакомый сдает в аренду помещение площадью порядка двух тысяч квадратных метров. На заемные средства установил дорогостоящее противопожарное оборудование, сигнализацию. И собранных с арендаторов средств едва хватает на содержание здания, а ведь еще надо гасить банковский кредит. Ему не по карману предоставлять льготные условия. Но ведь и пустые помещения доходов не принесут, а новых арендаторов в нынешних условиях не так просто найти, — делает вывод Павел Герман.
Он подчеркивает, что для предпринимателей эта ситуация послужит уроком выживания: гибкость отношений между арендодателем и торговой фирмой поможет облегчить выход из кризиса обеим сторонам.
Розница пошла в Интернет, а покупатели — в сети
Санитарный карантин подстегнул развитие интернет-торговли и гипермаркетов. Товарооборот существенно вырос в 2020 году — почти на четверть, сообщает Приморскстат. Очевидно, сказался переток розничных покупателей в сетевые магазины.
Но еще убедительнее показатели виртуальных магазинов, их обороты увеличились в разы. В 2020 году интернет-магазины продали товаров на 7,3 млрд рублей, что больше предыдущего года в 2,1 раза.
— Немало предпринимателей, закрыв бутик или павильон, ушли в онлайн и остатки товаров «раскладывают» уже на интернет-прилавках. Однако и традиционные формы торговли не исчезнут, — уверен Павел Герман. — Есть товары, которые надо увидеть, примерить, пощупать… Если срочно вещь понадобится — пойдут и купят, не желая тратить время на оформление заказа в Интернете, потом его доставку.
А вот Вячеслав Суздальцев закрывать свои магазины одежды и уходить в сеть, даже частично, не планирует.
— Сейчас в Интернете есть очень крупные торговые площадки, такие как «Озон», «Вайлдберис», «Ламода», конкурировать с которыми мы не можем — там намного больше выбор, как по ассортименту, так и по цене, отлажен платежный сервис, доставка. Да и делать интернет–магазин, который базируется на Дальнем Востоке, неудобно из-за логистики: немалый ассортимент товара придется везти из Москвы сюда, потом обратно по стране развозить, — объясняет бизнесмен.
Он также отметил, что к середине этого года объем продаж в целом восстановился, но это если считать выручку в рублях. В «штуках» покупают меньше, примерно на 20%, поскольку товар очень сильно подорожал. Да, покупатели стали активнее, но не все магазины это ощутили.
— Посещаемость торговых центров сейчас разная. В новых, современных — с кинотеатрами, где предусмотрена детская зона с батутами, веревочными парками, фудкортами, вместительной парковкой, трафик после локдауна восстановился практически на сто процентов. В иных ТЦ — упал примерно на треть. Визуально много пустующих помещений — арендаторы съехали еще в 2020 году, и занять их места желающих не видно. Хотя, справедливо будет заметить, что с открытием ТВК «Калина Молл», которое произошло еще до пандемии, посещаемость владивостокских ТЦ формата «только шоппинг» сразу снизилась, причем заметно — в среднем на 30%.
Традиционные магазины будут и дальше терять покупателей, считают эксперты. Сегодня поход в торговый центр становится не столько «шоппингом», сколько самым доступным для большинства граждан проведением досуга. Покупатели хотят не только хлеба, но и зрелищ, а потому пойдут туда, где можно с комфортом провести время. Скорее всего, будут терять своих покупателей отдельно стоящие небольшие магазины и «скучные» ТЦ. Если не найдут свою, особую нишу.
Татьяна ЯРМОЛЕНКО