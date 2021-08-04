Пандемия усилила назревавшие процессы в Приморье

— Кто-то предоставил рассрочку или снизил арендные платежи на период локдауна, кто-то отказался идти на уступки. И предприниматель ушел, не потянув аренду в условиях отсутствия покупателей. Владельцы помещений объясняют свою позицию тем, что они несут затраты по охране, ЖКХ. Без всяких скидок, даже если торговый центр закрыт для посещений покупателями из-за санитарных ограничений. Так, знакомый сдает в аренду помещение площадью порядка двух тысяч квадратных метров. На заемные средства установил дорогостоящее противопожарное оборудование, сигнализацию. И собранных с арендаторов средств едва хватает на содержание здания, а ведь еще надо гасить банковский кредит. Ему не по карману предоставлять льготные условия. Но ведь и пустые помещения доходов не принесут, а новых арендаторов в нынешних условиях не так просто найти, — делает вывод Павел Герман.