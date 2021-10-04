Большая часть экспорта зерна из Приморья идет в Китай

В сентябре 2021 года Приморский край экспортировал 13,7 тысяч тонн зерна и 260 тонн его переработки. Наибольшая часть поставок пришлась на Китай.

По данным Управления Россельхознадзора Приморского края и Сахалинской области, в Китай оформили почти 12 тысяч тонн сои, кукурузы и овса. И немного овсяных хлопьев. В Корею поставили всего полторы тысячи тонн кукурузы, сои и пшеницы. На фоне предыдущих значений, в Японию и Гонконг экспортировали незначительное количество сои. За первый осенний месяц Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выдало 331 фитосанитарный сертификат на экспортные партии зерна и продуктов его переработки.

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