Большая часть экспорта зерна из Приморья идет в Китай

Большая часть экспорта зерна из Приморья идет в Китай
Большая часть экспорта зерна из Приморья идет в Китай
Сегодня, 12:45ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
В сентябре 2021 года Приморский край экспортировал 13,7 тысяч тонн зерна и 260 тонн его переработки. Наибольшая часть поставок пришлась на Китай.

По данным Управления Россельхознадзора Приморского края и Сахалинской области, в Китай оформили почти 12 тысяч тонн сои, кукурузы и овса. И немного овсяных хлопьев.

В Корею поставили всего полторы тысячи тонн кукурузы, сои и пшеницы.

На фоне предыдущих значений, в Японию и Гонконг экспортировали незначительное количество сои.

За первый осенний месяц Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выдало 331 фитосанитарный сертификат на экспортные партии зерна и продуктов его переработки.

Сюжеты:
Приморье
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