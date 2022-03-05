Поставщики добавят рынку сахара

Накануне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев обсудил ситуацию на продовольственном рынке с представителями ФАС, Минпромторга, других федеральных ведомств и бизнеса. В настоящее время на данном рынке отмечается определённое увеличение спроса.
И создают этот спрос не население, а переработчики - промышленные потребители, а также оптовые компании.
Присутствующие подтвердили, что все крупнейшие сахарные компании выполняют взятые на себя обязательства перед торговыми сетями и отгружают продукцию в соответствии с подписанными контрактами. Производителям сахара указали на то, чтобы ей придерживаться исторического принципа поставок - объём отгрузки конкретному потребителю должен определяться по среднему значению за последние три недели.
Мало того, в ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тыс. тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.
Кроме того, участники совещания рассмотрели обеспеченность аграриев семенным материалом, ценовую динамику на рынке детского питания, выполнение добровольных обязательств торговых сетей о самоограничении предельного уровня наценок и другие актуальные темы. Министр отметил, что в Минсельхозе создан специальный штаб, на котором будут оперативно отрабатываться все возникающие вопросы.