Поставщики добавят рынку сахара

Поставщики добавят рынку сахара
Поставщики добавят рынку сахара
Вчера, 13:08ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Ключевой темой совещания штаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен стал вопрос обеспечения розницы сахаром. В настоящее время отмечается увеличение спроса на сладкий продукт со стороны предприятий и оптовых компаний.

Накануне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев обсудил ситуацию на продовольственном рынке с представителями ФАС, Минпромторга, других федеральных ведомств и бизнеса. В настоящее время на данном рынке отмечается определённое увеличение спроса.

И создают этот спрос не население, а переработчики - промышленные потребители, а также оптовые компании.

Присутствующие подтвердили, что все крупнейшие сахарные компании выполняют взятые на себя обязательства перед торговыми сетями и отгружают продукцию в соответствии с подписанными контрактами. Производителям сахара указали на то, чтобы ей придерживаться исторического принципа поставок - объём отгрузки конкретному потребителю должен определяться по среднему значению за последние три недели.

Мало того, в ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тыс. тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.

Кроме того, участники совещания рассмотрели обеспеченность аграриев семенным материалом, ценовую динамику на рынке детского питания, выполнение добровольных обязательств торговых сетей о самоограничении предельного уровня наценок и другие актуальные темы. Министр отметил, что в Минсельхозе создан специальный штаб, на котором будут оперативно отрабатываться все возникающие вопросы.

Сюжеты:
Приморье
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