ФНС: Декларационная кампания 2021 года продолжается в России

ФНС: Декларационная кампания 2021 года продолжается в России
Сегодня, 10:03ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
До конца апреля 2021 года гражданам необходимо представить декларацию о доходах, полученных в прошлом году. Подать декларацию можно в налоговой по месту учёта или в МФЦ, а также на сайте ФНС.

По словам специалистов, на странице ФНС большая часть данных уже заполнена. Также существует программа «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы 3-НДФЛ.

Гражданам необходимо отчитаться о доходах, если в 2020 налогоплательщик, например, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, которые учредили адвокатские кабинеты и другие.

«Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года. Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года», — сообщили в Федеральной налоговой службе.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут оштрафовать. Крайний срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налоговых вычетов — в этом случае можно направить декларацию в течение года в любое время.

Специалисты отмечают, что в форму декларации 3-НДФЛ внесено заявление о возврате излишне уплаченного налога. В случае указания в декларации суммы НДФЛ, подлежащей возврату, налогоплательщик вправе представить данное заявление.

Сюжеты:
Приморский край
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